Si vives en Estados Unidos y quieres renovar tu licencia de conducir mexicana, conoce lo que debes hacer para contar con este importante documento, que no sólo te sirve para manejar, sino que en algunos casos, funciona como identificación personal. ¡Checa los detalles!

Los mexicanos que viven en Estados Unidos y necesitan renovar su licencia de conducir expedida en México pueden encontrarse con un obstáculo a la hora de hacer la renovación.

Ya que si viven en la Unión Americana el trámite es diferente al que se hace en México para obtener el documento, por lo que es importante conocer el proceso.

¿Puedo renovar mi licencia de conducir mexicana desde Estados Unidos?

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aclara que las embajadas y los consulados mexicanos no tramitan, expiden ni renuevan licencias de conducir. Quienes viven en Estados Unidos deben dirigirse a la autoridad estatal que emitió su documento y consultar si cuenta con un procedimiento digital.

¿Puedo renovar mi licencia mexicana en un consulado de Estados Unidos?

No, los consulados de México en Estados Unidos no pueden renovar ni expedir licencias de conducir mexicanas. Las autoridades señalan que el trámite únicamente puede hacerse en México, por lo que el interesado tendría que viajar al país para sacar el documento.

¿Qué documentos necesito para renovar mi licencia mexicana?

Los requisitos cambian según el estado y el tipo de licencia, pero entre los documentos que suelen solicitar las autoridades se encuentran:

Licencia anterior

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio

Comprobante de pago de derechos.

En algunos casos también se requiere actualizar información biométrica, presentar exámenes de conocimientos viales o acudir a una oficina para validar los documentos.

¿Qué puedo hacer si mi licencia mexicana ya venció y vivo en Estados Unidos?

Si tu licencia mexicana ya perdió vigencia, puedes renovarla durante una visita a México o bien, consultar cómo obtener una licencia estadounidense.

¿Puedo conducir en Estados Unidos con mi licencia mexicana?

En muchos estados de la Unión Americana, los visitantes extranjeros pueden conducir temporalmente con una licencia mexicana vigente, siempre que cumplan las condiciones locales.

¿Dónde consultar la renovación de mi licencia mexicana?

Para evitar fraudes o pagos a intermediarios, lo recomendable es utilizar los portales oficiales de las dependencias estatales, como por ejemplo la de la Ciudad de México: Portal oficial de renovación de licencias.