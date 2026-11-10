Las vacaciones de invierno 2026 ya tienen fechas oficiales para los estudiantes de educación básica en México pues la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció en su calendario escolar 2026-2027 cuándo comenzará el descanso de diciembre, cuál será el último día de clases antes de Navidad y en qué fecha deberán regresar los alumnos a las aulas en enero. ¡Entérate de los detalles!

Son millones los estudiantes y padres de familia que esperan con ansias el próximo periodo vacacional, esto debido a que se lleva a cabo durante las fiestas decembrinas, que incluyen las posadas, la Nochebuena, la Navidad y la celebración de Año Nuevo.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026 según la SEP?

El https://calendarioescolar.sep.gob.mx/ establece que las vacaciones de invierno comenzarán oficialmente el lunes 21 de diciembre de 2026. Dicho periodo vacacional concluirá el martes 5 de enero de 2027, aunque los alumnos tendrán un día adicional sin clases (el 6 de enero, fecha en la que se celebra el Día de Reyes).

Las fechas más importantes son:

Viernes 18 de diciembre de 2026: último día de clases

Lunes 21 de diciembre de 2026: comienzan oficialmente las vacaciones de invierno

Martes 5 de enero de 2027: concluye el periodo vacacional

Miércoles 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes

Jueves 7 de enero de 2027: regreso a clases.

¿Qué día regresan a clases los alumnos en enero de 2027?

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria regresarán a clases el jueves 7 de enero de 2027, según el calendario de la SEP.

¿Cuántos días durarán las vacaciones de invierno 2026?

El periodo oficial de vacaciones de invierno comprende 16 días naturales, del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

No obstante, si se cuentan los fines de semana previos y el miércoles 6 de enero, los estudiantes tendrán 19 días consecutivos sin asistir a clases, desde el sábado 19 de diciembre hasta el miércoles 6 de enero.

¿Cuándo son las próximas vacaciones de la SEP en 2027?

Después del descanso de diciembre, el calendario escolar contempla un segundo periodo vacacional durante la primavera. De acuerdo con la SEP, las vacaciones de Semana Santa y primavera comprenderán del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.