¿Viajas al sur de California? Una de las maneras más sencillas de viajar a Estados Unidos es cruzar de Tijuana a San Diego por el Cross Border Xpress (CBX).

¿Qué es el Cross Border Xpress?

El Cross Border Xpress es un puente peatonal que conecta a México con Estados Unidos (y viceversa), desde el interior del Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ).

Si quieres llegar a San Diego, Anaheim, Los Ángeles o cualquier destino del sur de California, puedes comprar tu vuelo a Tijuana y desde ahí cruzar por tierra. La ventaja es que reduces costos, en comparación con un vuelo directo de avión; y reduces tiempo, en comparación con el cruce a través de una garita convencional.

Una vez en territorio estadounidense, puedes tomar un taxi, Uber, Lyft o Shuttle al centro de San Diego, San Ysidro, terminales del Aeropuerto de San Diego, Los Ángeles, Anaheim, Huntington, Riverside, Sacramento y Fresno, entre otros destinos.

Cruzar por el CBX es completamente legal y seguro. Funciona las 24 horas y cuenta con un área de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) donde puedes obtener tu permiso migratorio I-94 para tu estancia en Estados Unidos.

¿Quién puede usar el Cross Border Xpress (CBX)?

Este puente es exclusivo para pasajeros del Aeropuerto Internacional de Tijuana (TIJ), por lo que es fundamental tener un pase de abordar.

Puedes adquirir los boletos en el aeropuerto, en el sitio web o en la app. También puedes seleccionar la opción de CBX directamente en Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris, utilizando TIJ como origen o destino, para que la tarifa de CBX esté incluida en tu vuelo.

¿Cómo funciona el Cross Border Xpress?

1) Al bajar del avión en Tijuana y recoger tu equipaje debes dirigirte al puente de CBX. Hay muchos letreros con indicaciones, levanta la vista. Si viajas a Estados Unidos, es importante que lo hagas dentro de las dos horas posteriores a la llegada de tu vuelo a Tijuana. Si no es así, tu pase perderá su validez.

Para cruzar hacia México es necesario acceder dentro de las 24 horas previas a la salida del avión.

2) Cruzar es sencillo, sólo debes recordar nunca salir de la zona de reclamo de equipaje.

3) Una vez que llegas a la zona de CBX, muestras tu boleto o lo compras. También desde aquí gestionas y pagas tu permiso I-94. No te preocupes, hay personal de apoyo que te auxilia con el trámite. Si viajaste recientemente a Estados Unidos, ellos pueden ayudarte a revisar si tu permiso continúa vigente.

El personal te indica la fila en la que debes formarte. Revisan tu visa, pasaporte y abren tu paso al puente.

4) Después pasas por las instalaciones y el puente de CBX. Olvídate de cargar tus maletas. El puente CBX ofrece un espacio seguro, monitoreado y perfectamente acondicionado para los viajeros, permitiéndote cruzar de manera cómoda y eficiente.

5) Un oficial de inmigración te entrevistará para determinar si permite o no tu paso a Estados Unidos. El tiempo promedio de cruce va de los 10 a los 20 minutos, pero puede ser incluso menos.

6) Además de ser una alternativa segura para cruzar la frontera, la terminal en Estados Unidos cuenta con diversos servicios de transporte, entre ellos Uber, Lyft, taxis, renta de automóviles y servicios de shuttle. También dispone de estacionamiento, tanto de corta como de larga estancia para mayor comodidad de los usuarios.

En la terminal de CBX también puedes comprar comida, hay sanitarios y una sala de espera.

Costo de los boletos para el Cross Border Xpress (CBX) en 2026

Cruce redondo: varía según la temporada, pero generalmente se ubica en $49.99 dólares.

Los precios también dependen de la fecha del viaje, si se compran para cruces familiares o individuales, y si se adquieren en línea.

Requisitos para usar Cross Border Xpress (CBX)

Para cruzar de México a Estados Unidos:

Mexicanos:

Pasaporte vigente .

. Pase de abordar de tu vuelo.

Visa vigente.

Permiso I-94 si tu estancia es mayor a 30 días o si te adentras más de 40 kilómetros de la frontera.

Estadounidenses:

Pasaporte vigente (tarjeta o libro) o Tarjeta de residencia permanente.

Pase de abordar.

Boleto CBX.

Para cruzar de Estados Unidos a México:

Mexicanos:

Pasaporte vigente, identificación (INE), acta de nacimiento, matrícula consular o certificado de nacionalidad mexicana.

Pase de abordar.

Boleto CBX.

Extranjeros:

Pasaporte vigente (tarjeta o libro).

FMM (Forma Migratoria Múltiple).

Pago de derechos migratorios (si tu estancia es mayor a 7 días).

Pase de abordar.

¿Hay ventajas de viajar a través del Cross Border Xpress (CBX)?

Una de las principales ventajas es el ahorro. En muchos casos, se puede aprovechar una tarifa de vuelo nacional dentro de México y, al mismo tiempo, llegar a Estados Unidos utilizando el CBX. Dependiendo de la temporada y la demanda, esta alternativa puede resultar más económica que contratar un vuelo directo, especialmente hacia destinos como San Diego.

Los boletos del CBX pueden adquirirse de forma sencilla en su sitio web o aplicación móvil. Además, aerolíneas como Aeroméxico, Viva Aerobus y Volaris permiten incluir el servicio al momento de comprar el vuelo utilizando el código TIJ como origen o destino, de modo que el costo del cruce queda integrado en una sola tarifa.

También existe la opción de comprar los boletos directamente en las instalaciones del aeropuerto o en la terminal del CBX ubicada en San Diego, lo que brinda mayor flexibilidad a los viajeros.

El CBX facilita el acceso a California y a algunos de sus destinos más populares, permitiendo disfrutar de sus atractivos turísticos, playas, parques temáticos y centros de entretenimiento de manera práctica y conveniente.