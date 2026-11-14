Decir que llevas una bomba en un avión para bromear con un familiar o amigo puede tener consecuencias legales en Estados Unidos. Las autoridades no están obligadas a esperar a comprobar si el pasajero habla en serio para activar los protocolos de seguridad: cualquier comentario que pueda interpretarse como una amenaza será investigado; entérate cuáles con las posibles consecuencias.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos contempla sanciones específicas para quienes transmiten información falsa sobre supuestas amenazas contra aeronaves. Por eso, decir que hay un explosivo a bordo no es una simple ocurrencia, incluso si después el pasajero asegura que estaba jugando.

¿Qué pasa si haces una broma sobre una bomba en un avión en Estados Unidos?

La legislación estadounidense contempla sanciones para las personas que comunican información falsa sobre supuestos intentos de dañar o destruir una aeronave.

Uno de los ordenamientos aplicables es la sección 35 del Título 18 del Código de Estados Unidos (18 U.S.C. § 35); esta disposición establece una sanción civil de hasta 1,000 dólares por transmitir información falsa sobre un supuesto intento de cometer determinados delitos contra aeronaves o instalaciones relacionadas. Además, cuando la persona comunica deliberadamente información falsa, de manera maliciosa o con desprecio imprudente por la seguridad humana, puede enfrentar una pena criminal de hasta cinco años de prisión.

¿Te pueden arrestar por decir que llevas una bomba en un avión?

Dependiendo de la situación, las consecuencias inmediatas pueden incluir:

Retiro del pasajero de la aeronave Intervención de la policía aeroportuaria y agentes federales Interrogatorios e investigación de lo ocurrido Inspección de equipaje y revisión de posibles riesgos Arresto y presentación de cargos, si las autoridades consideran que existen elementos para ello.

¿Cuántos años de cárcel puedes recibir por una falsa amenaza de bomba?

La legislación federal contempla penas de hasta cinco años de cárcel para determinados casos de información falsa relacionada con amenazas contra aeronaves.