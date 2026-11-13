Los vuelos entre México y Estados Unidos presentan afectaciones luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara suspender los despegues en todos los aeropuertos estadounidenses debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control de tráfico aéreo.

Ante esta situación, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recomendó a los pasajeros con vuelos programados desde y hacia destinos estadounidenses mantener comunicación con sus aerolíneas para verificar el estatus de sus viajes y conocer posibles cambios en sus itinerarios.

La administración aeroportuaria informó que permanece atenta a la evolución de las restricciones y sus repercusiones en las operaciones aéreas.

¿Por qué suspendieron los despegues de aviones en Estados Unidos?

La FAA ordenó detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos de Estados Unidos este viernes 13 de noviembre, debido a una falla de comunicación que afecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

De acuerdo con el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, los técnicos de la Administración Federal de Aviación investigan la incidencia para determinar el origen del problema y restablecer las operaciones.

En una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo, la FAA explicó que la medida se tomó por "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad".

La instrucción establece que los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso. En tanto, los vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso.

¿Qué pasa con los vuelos del AICM a Estados Unidos?

Los pasajeros que tengan vuelos programados entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y destinos estadounidenses podrían enfrentar modificaciones en sus itinerarios debido a las restricciones ordenadas por la FAA.

Por ello, el AICM recomendó:

Comunicarse directamente con la aerolínea para consultar el estatus del vuelo.

Verificar si existen cambios en los horarios de salida o llegada.

Consultar posibles modificaciones o cancelaciones antes de trasladarse al aeropuerto.

Mantenerse atentos a los avisos oficiales de las aerolíneas y del aeropuerto.

La recomendación también aplica para quienes tengan vuelos desde Estados Unidos hacia la Ciudad de México, ya que las restricciones pueden repercutir en las operaciones internacionales.

Hasta el momento, la duración de la suspensión depende de la evolución de la falla de comunicación y de las instrucciones que emita la autoridad aeronáutica estadounidense.