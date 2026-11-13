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El regulador aeronáutico de Estados Unidos emitió el viernes una suspensión nacional de despegues para vuelos, citando un problema de comunicaciones que afecta a las torres de control de tráfico aéreo.
La Administración Federal de Aviación (FAA) "emitió una orden de suspensión nacional para todos los aeropuertos estadounidenses, tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta", dijo la agencia. "Técnicos de la FAA investigan el problema".
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