Un buque tanquero impactó este viernes contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, por lo que varios pasajeros fueron rescatados de las aguas del río Misisipi, según reportes oficiales.

El buque tanquero Atlantic Asphalt chocó contra el crucero American Heritage, con al menos 129 pasajeros a bordo sin contar a la tripulación, según reportes de prensa. Imágenes de la televisora local WDSU mostraron al crucero parcialmente sumergido, con algunos pasajeros en el agua.

De acuerdo con declaraciones del vicegobernador Billy Nungesser a esa cadena, al menos 12 personas fueron extraídas del agua y hay buzos trabajando en la zona.

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COLISIÓN DE BARCOS EN NUEVA ORLEANS EEUU 🇺🇸 🛥️ 🚢 Un buque cisterna y un crucero fluvial que transportaba a unos 150 pasajeros colisionaron hoy cerca del Puerto de Neva Orleans, Luisiana, EE.UU. Personas en el agua, operaciones de rescate en marcha, noticia en desarrollo. Vía @WeatherMonitors — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) November 13, 2026

La operadora del crucero, American Cruise Lines, confirmó en un comunicado que su "crucero fluvial, American Heritage, sufrió una colisión mientras estaba atracado en Nueva Orleans".

Agregó que trabaja en coordinación con la Guardia Costera y las autoridades locales.

"Los pasajeros y la tripulación fueron evacuados", añade el comunicado.

El vicegobernador dijo estar preocupado porque usualmente quienes viajan en estos cruceros son ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.