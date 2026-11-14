Estados Unidos vivió una jornada de incertidumbre el viernes 13 de noviembre de 2026 cuando la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó suspender las salidas de vuelos en todo el país debido a problemas en sus sistemas de comunicación. Horas después, las autoridades explicaron el porqué del cierre del espacio aéreo, sin embargo, algunos ciudadanos manifestaron sus dudas ante el motivo, sobre todo, porque comenzó a circular un video de un supuesto avistamiento ovni en una ciudad estadounidense; el clip ha desatado toda clase de teorías.

¿Por qué cerraron el espacio aéreo de Estados Unidos el 13 de noviembre de 2026?

La FAA ordenó una suspensión nacional de las salidas de vuelos después de detectar problemas de comunicación que afectaron a varios centros de control de tráfico aéreo.

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron que una nueva tecnología que se estaba conectando al sistema nacional de control del tráfico aéreo sobrecargó equipos anticuados, así lo reportó AP. De acuerdo con dichas autoridades, eso provocó comunicaciones "intermitentes" y vacíos de radar, lo que derivó en el cierre de vuelos durante más de cuatro horas.

Según AP, "la modernización del control del tráfico aéreo comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12,500 millones de dólares en financiación. Duffy y la Casa Blanca están presionando para obtener 30,000 millones de dólares más para completar el trabajo".

Ciudadano reporta avistamiento de OVNI durante el cierre aéreo en Estados Unidos

En X, antes Twitter, un usuario reportó un avistamiento de un supuesto OVNI en la ciudad de Tampa, en Florida. "¿Es por esto que están cerrando el espacio aéreo? Viendo el atardecer en Tampa y luego esto. #ufo", escribió en el mensaje que acompañó con el video en el que se observa una especie de bola de fuego desplazándose en el cielo.

La coincidencia entre la interrupción de los vuelos y este video alimentó las especulaciones en internet y abrió paso a distintas hipótesis sobre presencia extraterrestre. No obstante, algunos internautas aseguraron que el avistamiento en Tampa se trató de un lanzamiento de SpaceX.

Is this why they are shutting down airspace? Watching sunset in Tampa then this. #ufo https://t.co/ycrtay5viH — Mike Agne | Magnelibra (@magnelibra) November 13, 2026

¿Cuánto tiempo estuvo suspendido el espacio aéreo estadounidense?

La suspensión comenzó durante la tarde del viernes 13 de noviembre y fue levantada a las 8:15 de la noche, hora del Este, según informó el Departamento de Transporte. Durante aproximadamente cuatro horas se interrumpieron las operaciones aéreas.

Durante ese periodo, los aviones que ya estaban en el aire pudieron continuar sus operaciones y aterrizar de manera segura. La orden se concentró en detener nuevas salidas mientras se resolvían los problemas de comunicación y radar.

Una vez restablecidos los sistemas, los vuelos comenzaron a reanudarse gradualmente. Sin embargo, las cancelaciones y los retrasos continuaron debido a que las aerolíneas necesitaban reorganizar sus aviones, tripulaciones y horarios. La interrupción afectó a miles de vuelos y dejó a numerosos pasajeros varados en aeropuertos de Estados Unidos.