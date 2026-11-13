Los aviones en aeropuertos de México que tienen vuelos programados hacia Estados Unidos deberán permanecer en tierra hasta que las autoridades aeronáuticas estadounidenses autoricen reanudar las operaciones, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) este viernes 13 de noviembre de 2026.

La medida responde a las fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos y por las cuales la Administración Federal de Aviación (FAA) implementó restricciones temporales como medida preventiva de seguridad operacional.

Ante esta situación, la AFAC recomendó a los pasajeros con destino a Estados Unidos consultar directamente con sus aerolíneas y los grupos aeroportuarios para conocer el estado de sus vuelos y posibles modificaciones en sus itinerarios.

La autoridad mexicana informó que mantiene coordinación con las autoridades correspondientes y dará a conocer cualquier actualización relacionada con la reanudación de las operaciones aéreas.

¿Por qué suspendieron los despegues de aviones en Estados Unidos?

La Administración Federal de Aviación (FAA) implementó restricciones temporales debido a fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que el problema afecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta y que los técnicos de la FAA investigan la incidencia.

La dependencia estadounidense señaló que la medida responde a circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad operacional.

De acuerdo con las instrucciones de la FAA, los vuelos internacionales con destino a aeropuertos estadounidenses serán gestionados caso por caso.