Canadá anunció una medida extraordinaria que podría beneficiar a decenas de miles de trabajadores extranjeros que ya viven y laboran en el país.

El gobierno federal permitirá que las provincias y territorios faciliten el acceso a la residencia permanente para hasta 100,000 trabajadores y sus familias durante 2027, una decisión que busca responder a la escasez de mano de obra y fortalecer la economía canadiense sin incrementar significativamente la presión sobre la vivienda o los servicios públicos.

La iniciativa forma parte de las medidas contempladas en el Presupuesto 2026 y está diseñada para ofrecer estabilidad a personas que ya se encuentran integradas en comunidades canadienses y que contribuyen activamente al mercado laboral.

Las autoridades consideran que retener a estos trabajadores resulta fundamental para cubrir vacantes en sectores estratégicos y garantizar el crecimiento económico de distintas regiones del país.

¿En qué consiste la nueva medida?

De acuerdo con el anuncio realizado por la ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab, las provincias y territorios recibirán espacios adicionales dentro del Programa de Nominación Provincial. Gracias a ello, podrán seleccionar a trabajadores que ya residen en sus comunidades y facilitarles la transición hacia la residencia permanente.

Cada provincia decidirá cuánto de su asignación utilizará para apoyar a trabajadores que respondan a las necesidades específicas de su mercado laboral. Estas asignaciones deberán utilizarse antes del 31 de marzo de 2027 y permitirán que los beneficiarios completen su proceso de residencia permanente durante ese año.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

La medida está dirigida principalmente a trabajadores que ya viven en Canadá y que han demostrado su aportación a la economía local. Además, los gobiernos provinciales y territoriales podrán identificar a personas que ya tienen solicitudes de residencia permanente en trámite y que siguen esperando una decisión por parte de las autoridades migratorias.

Entre los programas cuyos solicitantes podrían verse favorecidos se encuentran:

El Programa de Inmigración del Atlántico.

Solicitantes vinculados al Programa de Visas para Emprendedores.

Participantes del Programa para Trabajadores Autónomos.

Personas inscritas en el Programa Piloto Agroalimentario.

Trabajadores de los programas de atención domiciliaria.

Se trata, en muchos casos, de programas federales que dejaron de aceptar nuevas solicitudes, pero cuyos expedientes continúan en proceso de evaluación.

Una respuesta a la escasez de trabajadores

El gobierno canadiense considera que esta estrategia permitirá que los empleadores mantengan acceso a mano de obra calificada sin necesidad de recurrir exclusivamente a nuevos flujos migratorios.

Según las autoridades, muchos de estos trabajadores ya están establecidos en comunidades pequeñas, medianas y grandes de Canadá, pagan impuestos, consumen bienes y servicios y participan activamente en la economía local. Por ello, facilitar su permanencia podría generar beneficios tanto para las empresas como para las regiones que enfrentan dificultades para cubrir puestos de trabajo.

"Las comunidades de todo el país se benefician a diario de las contribuciones de los trabajadores, tanto canadienses como extranjeros", afirmó la ministra. Señaló que retener talento experimentado ayuda a impulsar el crecimiento económico y proporciona mayor certidumbre para empleadores, trabajadores y familias.

Otros grupos que recibirán apoyo para obtener la residencia permanente

Además de los trabajadores contemplados en esta medida temporal, el Ministerio de Inmigración informó que también apoyará la transición a la residencia permanente de otros grupos que ya tienen vínculos establecidos con Canadá.

Entre ellos destacan:

Hasta 32,000 personas que solicitaron la residencia permanente mediante las vías especiales para residentes de Hong Kong.

Hasta 18,800 solicitantes relacionados con el Programa de Reunificación Familiar de Ucrania.

Hasta 12,600 personas consideradas aptas para la residencia permanente por razones humanitarias y de compasión.

Hasta 45,000 cónyuges, parejas de hecho e hijos dependientes de ciudadanos canadienses o residentes permanentes que ya viven en Canadá.

Lo que los solicitantes deben saber

Las autoridades migratorias aclararon que esta medida no crea nuevos programas de inmigración ni reabre vías que ya se encuentran cerradas. Tampoco será necesario que las personas presenten nuevas solicitudes o contacten al Ministerio de Inmigración para ser consideradas dentro de estas asignaciones adicionales.

Asimismo, el gobierno precisó que esta iniciativa es independiente de la Iniciativa para los Trabajadores en Canadá anunciada previamente en el Presupuesto 2025.

Para miles de trabajadores extranjeros, incluidos mexicanos que ya desarrollan su vida laboral en Canadá, el anuncio representa una oportunidad importante para avanzar hacia la residencia permanente y obtener una mayor estabilidad para ellos y sus familias en los próximos años.