La entrevista para obtener la visa americana suele durar apenas unos minutos, pero ese breve encuentro es decisivo para el resultado de la solicitud. Aunque muchas personas creen que todo depende de los documentos que llevan, el oficial consular también evalúa la coherencia, credibilidad y actitud del solicitante durante la conversación.

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, los solicitantes de visas de no inmigrante deben demostrar que cumplen con los requisitos de la categoría solicitada y que planean realizar una visita temporal. Por ello, ciertas conductas pueden generar dudas o una percepción negativa durante la entrevista.

1. Contradecir la información del formulario DS-160

Uno de los errores más delicados es proporcionar respuestas diferentes a las registradas previamente en el formulario DS-160. El oficial ya revisó gran parte de tu información antes de que llegues a la ventanilla, por lo que las inconsistencias suelen ser detectadas rápidamente.

2. Dar respuestas vagas sobre el motivo del viaje

El propósito del viaje debe ser claro y coincidir con la categoría de visa solicitada. Si no puedes explicar con precisión por qué deseas viajar a Estados Unidos, el oficial podría cuestionar tus verdaderas intenciones.

3. Decir que planeas trabajar con una visa de turista

Según el Departamento de Estado, la visa B1/B2 está destinada a turismo, visitas familiares, compras, tratamientos médicos y algunas actividades de negocios específicas. Indicar que buscas empleo o que piensas trabajar durante tu estancia puede generar un problema inmediato en la entrevista.

4. Ocultar familiares que viven en Estados Unidos

Si tienes familiares en territorio estadounidense, lo recomendable es responder con honestidad. Mentir u omitir información puede afectar tu credibilidad, especialmente porque muchos datos pueden verificarse durante el proceso.

5. No conocer detalles básicos de tu viaje

No saber a qué ciudad viajarás, cuánto tiempo permanecerás en Estados Unidos o dónde te hospedarás puede causar una mala impresión. Los oficiales suelen esperar que el solicitante conozca los aspectos fundamentales de su propio viaje.

6. Exagerar ingresos, propiedades o situación laboral

Algunas personas creen que inflar salarios o bienes aumentará sus posibilidades de aprobación. Sin embargo, cualquier dato poco creíble o que contradiga la información presentada puede generar dudas sobre la veracidad de toda la solicitud.

7. Llevar documentos falsos o alterados

Presentar información apócrifa es una de las situaciones más graves durante un trámite migratorio. Además de afectar la solicitud actual, puede tener consecuencias para futuras peticiones de visa.

8. Hablar de más y desviarse de las preguntas

Los oficiales consulares realizan entrevistas breves y directas. Responder con historias largas, información innecesaria o detalles que no fueron solicitados puede generar confusión y originar preguntas adicionales.

9. Mostrar nerviosismo al responder preguntas básicas sobre tu vida

Es normal sentir tensión durante la entrevista, pero titubear constantemente al hablar de tu trabajo, ingresos, estudios o situación familiar puede hacer que el oficial solicite aclaraciones adicionales. Lo importante es responder con naturalidad y seguridad.

10. No demostrar arraigo en tu país de residencia

La legislación migratoria estadounidense establece que los solicitantes de visas de no inmigrante deben convencer al oficial de que regresarán a su país después del viaje. Por ello, la estabilidad laboral, familiar, académica y económica suele ser un elemento relevante durante la evaluación.

¿Qué busca realmente el cónsul durante la entrevista?

Más que la forma de vestir o la cantidad de documentos que lleves, el oficial consular busca respuestas coherentes, honestas y compatibles con la información presentada en la solicitud. También evalúa si el motivo del viaje es legítimo y si el solicitante cumple con los requisitos de la visa solicitada.