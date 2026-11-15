¿Los gatos son un secreto para la felicidad? Como amantes de estos animales podríamos decir que sí, que somos más felices con ellos en nuestro regazo y escuchando sus ronroneos, pero ¿qué dice la ciencia?

Una reciente investigación encontró una curiosa relación entre la cantidad de felinos que viven en un país y el bienestar de sus habitantes.

El estudio, realizado en 93 países , reveló que los lugares con mayor densidad de gatos suelen reportar niveles más altos de felicidad. Sin embargo, hay un detalle que cambia por completo la historia: la presencia de un parásito asociado con estos animales parece estar vinculada con un menor bienestar.

Estados Unidos encabeza la lista de países con más gatos, con una población estimada de 74.2 millones , seguido de China , con 53.1 millones.

Al comparar estas cifras con los niveles de felicidad registrados entre 2022 y 2024, los investigadores encontraron una asociación positiva entre la cantidad de felinos por cada 10 mil habitantes y la satisfacción con la vida. No obstante, aclararon que esto no demuestra que adoptar un gato sea suficiente para ser más feliz.

La investigación también tomó en cuenta factores como el producto interno bruto (PIB) per cápita, el gasto en salud y, principalmente, a la exposición al Toxoplasma gondii, un parásito relacionado con los gatos que puede infectar a los seres humanos.

Los resultados mostraron una paradoja: mientras la presencia de felinos se relacionaba con mayores niveles de felicidad, una mayor exposición al microorganismo aparecía asociada con un bienestar nacional más bajo.

¿Por qué ocurre esto? De acuerdo con los investigadores, la diferencia podría estar en las condiciones en las que viven las mascotas. En los países con mayores ingresos, los gatos suelen permanecer dentro de casa, reciben alimento comercial y tienen acceso a atención veterinaria.

Esto reduce sus posibilidades de contraer infecciones y, por tanto, de transmitir el parásito. En cambio, los animales que viven en la calle o cazan con frecuencia pueden estar más expuestos a fuentes de contagio.

El doctor Indrikis Krams, coautor del estudio, explicó que los gatos podrían contribuir a la felicidad, aunque su presencia también puede ser un indicador de mejores condiciones económicas y sociales. Por su parte, el investigador Markus Rantala, profesor de la Universidad de Turku, señaló que la aparente contradicción podría explicarse por las diferencias en la forma de criar y cuidar a los felinos.

La otra cara de la investigación es Toxoplasma gondii, un parásito que puede permanecer durante años en el organismo humano sin provocar síntomas evidentes. Se estima que una proporción importante de la población mundial ha estado expuesta a él.

Investigaciones anteriores han relacionado la infección con posibles alteraciones en el estado de ánimo, la cognición y el comportamiento, así como con algunas afecciones neuropsiquiátricas; sin embargo, estas asociaciones no significan que el parásito cause directamente enfermedades como depresión, ansiedad o esquizofrenia.