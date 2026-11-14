Para miles de compradores, el Black Friday representa mucho más que una jornada de ofertas: es la oportunidad ideal para encontrar productos de marcas reconocidas a precios difíciles de igualar. Ya sea que estés buscando ropa de diseñador, calzado deportivo, accesorios de lujo o los regalos navideños perfectos, Texas se consolida como uno de los destinos favoritos para aprovechar las promociones más atractivas de la temporada.

Este 27 de noviembre de 2026, los centros comerciales, outlets y distritos comerciales de todo el estado esperan recibir a miles de visitantes, incluidos viajeros procedentes de México que aprovechan la cercanía y la amplia variedad de tiendas. Sin embargo, para sacar el máximo provecho de esta experiencia, es importante planificar cada paso y evitar las compras impulsivas que pueden terminar afectando el presupuesto.

Los mejores outlets y centros comerciales de Texas para aprovechar el Black Friday

San Antonio y San Marcos: el reino de los outlets

Si el objetivo es encontrar grandes marcas con descuentos importantes, San Antonio y San Marcos deben encabezar tu lista. En San Antonio destacan The Shops at La Cantera y North Star Mall, dos de los complejos comerciales más populares de la ciudad.

A pocos minutos de distancia, San Marcos alberga dos de los outlets más importantes de Estados Unidos: San Marcos Premium Outlets y Tanger Outlets San Marcos. Entre ambos reúnen más de 220 establecimientos especializados en moda, calzado, joyería, accesorios y productos para el hogar. No es raro que los visitantes dediquen todo un día para recorrer sus pasillos y comparar ofertas.

Houston: lujo y ahorro en un solo destino

Houston ofrece una experiencia de compras para todos los presupuestos. Por un lado, The Galleria reúne boutiques de lujo y reconocidas marcas internacionales. Por otro, quienes buscan maximizar sus ahorros pueden dirigirse a Houston Premium Outlets o Katy Mills, famosos por sus descuentos de temporada.

Para quienes desean adquirir artículos exclusivos o productos de firmas de alta gama, River Oaks District también es una parada que vale la pena considerar durante la visita.

Dallas-Fort Worth: una experiencia de compras a gran escala

La región de Dallas-Fort Worth cuenta con algunos de los centros comerciales más importantes del estado. NorthPark Center y Galleria Dallas son excelentes opciones para quienes buscan las últimas tendencias en moda y tecnología.

Mientras tanto, los cazadores de ofertas encontrarán oportunidades atractivas en Grapevine Mills, Allen Premium Outlets, Grand Prairie Premium Outlets y Tanger Outlets Fort Worth, donde las promociones especiales de Black Friday suelen convertirse en uno de los principales atractivos del año.

McAllen, Laredo y El Paso: compras sin necesidad de tomar un vuelo

Para quienes prefieren viajar por carretera desde México, las ciudades fronterizas ofrecen excelentes alternativas. En McAllen, destacan La Plaza Mall y los cercanos Rio Grande Valley Premium Outlets, ubicados en Mercedes.

Por su parte, Laredo cuenta con Mall del Norte y The Outlet Shoppes at Laredo, mientras que El Paso ofrece opciones como Cielo Vista Mall y The Outlet Shoppes at El Paso. Estos destinos son ideales para una escapada de fin de semana enfocada en las compras.

Austin y Round Rock: moda, entretenimiento y descuentos

La capital texana también tiene propuestas interesantes. The Domain combina tiendas premium, gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar, convirtiéndose en uno de los complejos comerciales más visitados de la zona.

Muy cerca, Round Rock Premium Outlets ofrece una amplia selección de marcas con descuentos permanentes, convirtiéndose en una parada perfecta para quienes planean un recorrido de compras que incluya Austin, San Marcos y San Antonio.

Cinco consejos para triunfar durante el Black Friday

1. Planifica tu ruta con anticipación

Antes de salir, revisa los directorios de los centros comerciales y elabora una lista de prioridades. Muchas promociones comienzan días antes del Black Friday, por lo que consultar las ofertas digitales puede ayudarte a identificar las mejores oportunidades.

2. Compra primero los artículos más codiciados

Los productos más populares suelen agotarse rápidamente, especialmente en tallas comunes o modelos exclusivos. Si llevas meses esperando unos tenis específicos o una chaqueta de diseñador, conviértelos en tu primera parada.

3. Aprovecha cupones y programas de recompensas

Muchos comercios ofrecen descuentos adicionales mediante aplicaciones móviles, cupones digitales o programas de fidelidad. En algunos casos, es posible combinar promociones para obtener ahorros aún mayores.

4. Utiliza ropa y calzado cómodos

Recorrer grandes centros comerciales puede implicar caminar varios kilómetros durante el día. Unos tenis cómodos y ropa ligera pueden marcar la diferencia entre una jornada exitosa y una experiencia agotadora.

5. Controla tu presupuesto

Llevar un registro de gastos, conservar los recibos de compra y considerar el espacio disponible en tu equipaje son medidas esenciales para evitar contratiempos al regresar a casa.

Recupera impuestos y aumenta tu ahorro

Una ventaja poco conocida para los visitantes internacionales es la posibilidad de solicitar el reembolso del impuesto sobre ventas en compras elegibles. Empresas especializadas como 4N Service y TaxFree Shopping permiten gestionar este proceso y obtener un ahorro adicional sobre determinadas adquisiciones realizadas en Texas.

Antes de iniciar tu jornada de compras, verifica los establecimientos participantes, los requisitos de elegibilidad y los puntos autorizados para solicitar la devolución correspondiente.

Más allá de las compras...

Texas ofrece experiencias turísticas que pueden complementar perfectamente un viaje de Black Friday. Después de recorrer los outlets de San Marcos, puedes disfrutar del famoso River Walk en San Antonio. En Houston, una buena cena puede ser el cierre ideal para una jornada de compras, mientras que Dallas-Fort Worth combina centros comerciales, eventos deportivos, museos y espectáculos de temporada.

Además, la ciudad de Grapevine, conocida como la Capital Navideña de Texas, inicia sus festividades con el tradicional Carol of Lights, creando un ambiente festivo que convierte una simple salida de compras en una experiencia mucho más especial.

¿Vale la pena viajar a Texas para el Black Friday 2026?

Sí para quienes buscan una amplia selección de tiendas, descuentos competitivos y la posibilidad de combinar compras con turismo. Desde los enormes outlets de San Marcos hasta los grandes malls de Dallas, Houston y las ciudades fronterizas, Texas ofrece opciones para todo tipo de compradores.