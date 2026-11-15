El Gobierno de la Ciudad de México abrió la convocatoria para la Pensión Hombres Bienestar, un programa que entrega un apoyo económico de 3 mil pesos cada dos meses mediante la Tarjeta del Bienestar.

Este programa social está dirigido a hombres de entre 60 y 64 años que viven en la capital mexicana y cumplen con los requisitos establecidos por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

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El programa busca apoyar a hombres en situación de vulnerabilidad o que habitan en zonas con alto grado de marginación. De acuerdo con sus reglas de operación, este sector de la población todavía no puede recibir la pensión federal para adultos mayores, que comienza a partir de los 65 años.

Cuando los beneficiarios cumplen 65 años, dejan de recibir este apoyo de la CDMX y pueden incorporarse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga el Gobierno de México.

Fechas de registro a la Pensión Hombres Bienestar 2026

SEBIEN detalló que el registro a la Pensión Hombres Bienestar permanecerá abierto entre el 14 al 20 de noviembre de 2026, por lo que aún tienes tiempo si estás interesado en solicitar el apoyo económico.

Requisitos para solicitar la Pensión Hombres Bienestar 2026

Para poder solicitar la Pensión Hombres Bienestar 2026, los candidatos deben cubrir los siguientes requisitos:

Ser hombre residente de la Ciudad de México

Tener entre 60 y 64 años al momento de realizar la inscripción

Se dará prioridad a los solicitantes de 63 y 64 años

¿Qué documentos se piden para la Pensión Hombres Bienestar 2026?

Identificación oficial con fotografía: credencial para votar (INE), identificación del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir

credencial para votar (INE), identificación del IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar o licencia de conducir Comprobante de domicilio vigente: recibo de agua, luz, gas, teléfono, predial, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía. No debe tener más de tres meses de antigüedad

recibo de agua, luz, gas, teléfono, predial, contrato de arrendamiento o constancia de residencia expedida por la alcaldía. No debe tener más de tres meses de antigüedad Solicitud de ingreso: debe llenarse el formato proporcionado por las áreas operativas de SEBIEN

En una nueva tarjeta informativa, el Gobierno de la Ciudad de México recordó a los interesados en la Pensión Hombres Bienestar para personas de 60 a 64 años que quienes realizaron su registro durante agosto NO necesitan entregar nuevamente sus documentos ni iniciar otro trámite.

¿Pueden los mexicanos que residen en Estados Unidos solicitar la Pensión Hombres Bienestar?

Las autoridades capitalinas señalaron que los registros se realizan únicamente casa por casa en la Ciudad de México mediante personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana.