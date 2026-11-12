El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) es una de las celebraciones más importantes y tradicionales de Estados Unidos. Cada año, millones de familias se reúnen para compartir una cena especial, agradecer por las bendiciones recibidas y disfrutar de actividades que forman parte de la identidad cultural estadounidense, como los desfiles y los partidos de futbol americano.

Aunque para muchos esta fecha está asociada con el pavo, los viajes familiares y el inicio de la temporada navideña, detrás de la festividad existe una historia que se remonta a los primeros colonos europeos que llegaron a Norteamérica hace más de 400 años. Te explicamos cuál es el origen del Día de Acción de Gracias, qué significa y cuándo se celebra en 2026.

¿Cuándo es el Día de Acción de Gracias 2026?

El Thanksgiving Day 2026 se celebrará el jueves 26 de noviembre, ya que la festividad tiene lugar cada año el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos.

Se trata de un feriado federal que da paso a uno de los fines de semana más importantes para las reuniones familiares, los viajes y las compras de fin de año. Para muchos estadounidenses, incluso tiene un significado más íntimo y especial que la propia Navidad.

Origen del Día de Acción de Gracias

El origen del Día de Acción de Gracias está relacionado con las antiguas celebraciones de la cosecha.

En 1620, un grupo de peregrinos europeos llegó a América del Norte tras cruzar el océano Atlántico en busca de libertad religiosa. Su primer invierno fue extremadamente difícil debido a las bajas temperaturas, las enfermedades y la escasez de alimentos.

Durante la primavera siguiente, miembros de la nación indígena wampanoag ayudaron a los colonos enseñándoles técnicas para cultivar maíz y otros productos nativos, además de mostrarles cómo pescar y cazar en la región.

Gracias a esta colaboración, en el otoño de 1621 los peregrinos lograron obtener una cosecha abundante. Para celebrar y agradecer a Dios por la supervivencia y los alimentos obtenidos, organizaron un gran banquete al que también asistieron integrantes de la comunidad indígena.

Según los relatos históricos, en aquella comida se compartieron alimentos como venado, pavo, frutas y verduras, un acontecimiento que con el tiempo sería considerado el antecedente del actual Día de Acción de Gracias.

¿Por qué se celebra Thanksgiving?

El Thanksgiving Day moderno conmemora precisamente aquella comida de la cosecha celebrada en 1621 entre los peregrinos y los indígenas americanos.

Con el paso de los años, las festividades de agradecimiento por las cosechas se volvieron una tradición habitual en distintas comunidades de Nueva Inglaterra. Sin embargo, la celebración se popularizó especialmente después de 1850, cuando se divulgaron las cartas de Edward Winslow, uno de los testigos que describió el acontecimiento de 1621.

A partir de entonces, la historia del primer banquete de agradecimiento comenzó a ocupar un lugar central en la memoria colectiva de Estados Unidos.

¿Cómo se convirtió en un día festivo nacional?

Tras la independencia de las trece colonias, el presidente George Washington impulsó la celebración de un día nacional de agradecimiento.

Posteriormente, Thomas Jefferson mostró reservas respecto a que el gobierno promoviera una festividad con un componente religioso tan marcado.

Durante varios años, distintos presidentes modificaron la fecha de la celebración. Finalmente, Abraham Lincoln estableció nuevamente el Día de Acción de Gracias para el cuarto jueves de noviembre, una tradición que continúa hasta la actualidad.

¿Qué significa el Día de Acción de Gracias?

Actualmente, el significado del Día de Acción de Gracias va más allá de su origen histórico.

La fecha se ha convertido en un momento para reflexionar sobre los aspectos positivos del año, expresar gratitud y compartir tiempo de calidad con familiares y amigos. Muchas personas aprovechan la ocasión para reconocer los logros alcanzados, agradecer por la salud, el trabajo, los estudios o las oportunidades recibidas.

Para millones de estadounidenses, Thanksgiving representa una pausa en la rutina diaria y una oportunidad para fortalecer los lazos familiares antes de las celebraciones navideñas.

¿Cómo se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos?

Cena familiar de Thanksgiving

La tradición más importante es la cena familiar.

Durante la reunión, muchas familias acostumbran expresar aquello por lo que se sienten agradecidas antes de comenzar la comida. El menú suele incluir pavo horneado, puré de papa, salsa de arándanos, relleno, verduras y el tradicional pay de calabaza como postre.

La cena de Acción de Gracias es considerada el corazón de la celebración y uno de los momentos familiares más esperados del año.

Desfiles con enormes globos

Otra de las actividades más populares son los desfiles callejeros.

El más famoso es el Desfile de Macy's de Nueva York, conocido por sus gigantescos globos de personajes, bandas musicales y espectáculos en vivo. Además, otras ciudades como Chicago, Plymouth y Nueva Orleans organizan eventos similares que atraen a miles de espectadores.

Partidos de futbol americano

Thanksgiving también está estrechamente ligado al futbol americano.

La tradición comenzó en 1876 con un partido universitario disputado entre Yale y Princeton. Con el paso del tiempo, los encuentros especiales de Thanksgiving se integraron a la programación de la NFL y actualmente forman parte esencial de la jornada festiva.

Descanso y convivencia

Al tratarse de uno de los feriados más importantes del país, muchas empresas, tiendas y atracciones permanecen cerradas para que los trabajadores puedan pasar tiempo con sus seres queridos.

Para numerosos estadounidenses, el día ideal consiste en compartir la comida familiar, ver televisión, disfrutar de los partidos de futbol americano y descansar en casa.

Thanksgiving 2026: una tradición que une a millones

El Día de Acción de Gracias 2026, que se celebrará el 26 de noviembre, continuará una tradición con más de cuatro siglos de historia. Lo que comenzó como un banquete para agradecer una buena cosecha terminó convirtiéndose en una de las festividades más representativas de Estados Unidos.

Más allá de los desfiles, el pavo o el futbol americano, el verdadero significado de Thanksgiving sigue siendo el mismo: agradecer, compartir y dedicar tiempo a las personas más importantes de nuestra vida.