Katy Perry deslumbró con elegancia en una de las galas benéficas más importantes de Hollywood.

La estrella del pop deslumbró sobre la alfombra roja con un llamativo vestido de lentejuelas, mientras compartía momentos de complicidad con su pareja, el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau.

La cantante de 42 años asistió a la gala organizada por Baby2Baby en Los Ángeles, un evento que reunió a numerosas celebridades del mundo del entretenimiento. Durante la velada, Perry y Trudeau, de 54 años, se mostraron cercanos ante las cámaras e intercambiaron un afectuoso abrazo.

Katy Perry. Foto: Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP

Para la ocasión, la intérprete de éxitos como Fireworks y Roar apostó por un espectacular vestido cubierto de lentejuelas, complementado con una falda larga en tono melocotón y una capa a juego. Trudeau, por su parte, optó por un clásico esmoquin color crema.

Katy Perry. Foto: Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP

La aparición pública de Katy Perry se produjo luego de que su exesposo, el comediante británico Russell Brand, fuera condenado en Reino Unido a 10 años y seis meses de prisión tras ser hallado culpable de delitos de violación y agresión sexual.

La sentencia llegó después de un proceso judicial que atrajo una enorme atención mediática y que ha derivado en nuevas acusaciones contra el actor y presentador.

Pese a la intensa cobertura del caso, Katy Perry ha mantenido un perfil discreto respecto a los acontecimientos. La artista estuvo casada con Brand durante poco más de un año, entre 2010 y 2011, antes de finalizar oficialmente su divorcio en 2012.

En los años transcurridos desde entonces, rara vez ha hablado públicamente de aquella etapa de su vida, aunque diversas fuentes cercanas aseguran que podría estar considerando contar detalles de esa experiencia en futuros proyectos audiovisuales o editoriales.

Mientras tanto, la cantante continúa enfocada en su vida personal y profesional. Apenas horas antes de conocerse la sentencia de Brand, fue vista disfrutando de un evento en Los Ángeles en apoyo a su amiga Lauren Sánchez, acompañada por figuras como Sydney Sweeney, Kris Jenner y Elsa Hosk. Las imágenes mostraron a una Perry sonriente y relajada, dejando claro que mantiene su agenda social activa.

Tras el fin de su matrimonio con Brand, la artista vivió una larga relación con el actor Orlando Bloom, con quien tuvo a su hija Daisy en 2020.

Posteriormente, los rumores sobre un romance con Justin Trudeau comenzaron a surgir en julio de 2025, aunque la pareja decidió hacer oficial su relación varios meses después. Desde entonces han sido vistos juntos en distintos eventos públicos y celebraciones privadas.