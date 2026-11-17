Kylie Jenner acaparó la atención durante una de las noches más importantes de la industria cinematográfica al dejar ver su espectacular figura en los Governors Awards 2026.

La empresaria e influencer asistió al evento acompañada de su pareja, el actor Timothée Chalamet, y aunque evitó desfilar por la alfombra roja, logró convertirse en una de las figuras más comentadas por su llamativo vestido vintage.

La fundadora de Kylie Cosmetics compartió con sus millones de seguidores en Instagram algunas imágenes de su preparación para la gala, donde lució una creación dorada de Roberto Cavalli. El diseño, ajustado al cuerpo y con una elegante cola, destacó por realzar su figura y aportar un aire de glamour clásico.

Kylie Jenner tonight wearing Roberto Cavalli vintage dress https://t.co/3wDfA0EJK7 — eitakylie - fan page (@eitakyliie) November 16, 2026

Mientras Kylie Jenner optó por mantenerse alejada de los fotógrafos en la alfombra roja, Timothée Chalamet sí realizó su aparición en solitario ante las cámaras.

El actor, de 30 años, eligió un tradicional esmoquin negro con moño, combinando elegancia y sofisticación para una ceremonia que marca oficialmente el comienzo de la temporada de premios rumbo a los Oscar de 2027.

Tom Holland chats with Timothée Chalamet and Kylie Jenner inside the Governors Awards. https://t.co/5W6EmA1lXB — Variety (@Variety) November 16, 2026

Más tarde, la pareja fue vista dentro del Dolby Theatre de Hollywood. Un video difundido por Variety mostró a Jenner y Chalamet compartiendo algunos momentos durante la velada e incluso conversando con el actor Tom Holland. También fueron captados tomados de la mano mientras ingresaban al recinto.

La socialité lució el cabello negro suelto y un maquillaje discreto que permitió que el vestido fuera el protagonista. Además, compartió una fotografía de sus tacones durante el trayecto al evento, mientras que Chalamet publicó una imagen desde el automóvil antes de llegar a la ceremonia.

La presencia de Kylie Jenner en los Governors Awards continúa una tendencia que la ha llevado a acompañar a Chalamet en varias de las ceremonias más relevantes de la industria del entretenimiento. Desde que hicieron pública su relación a finales de 2023, ambos han mantenido un equilibrio entre la exposición mediática y la privacidad.

Su debut oficial en una alfombra roja se produjo hasta mayo de 2025 durante los Premios David Di Donatello, luego de que Jenner hubiera asistido previamente con el actor a eventos como los Globos de Oro y los Premios Oscar sin posar junto a él ante las cámaras.

Uno de los momentos más comentados de su historia como pareja ocurrió durante los Critics' Choice Awards de 2026, cuando Chalamet le dedicó unas emotivas palabras al recibir el premio a Mejor Actor por su trabajo en Marty Supreme. El actor agradeció públicamente a Kylie Jenner por el apoyo que le ha brindado durante los últimos años.

Organizados por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, los Governors Awards reconocen la trayectoria de figuras destacadas del cine mediante premios honoríficos. La edición de 2026 rindió homenaje a personalidades como Glenn Close, quien finalmente recibió un Oscar honorífico después de una carrera marcada por múltiples nominaciones a los premios de la Academia.

La ceremonia también reconoció al director Ridley Scott y al animador Floyd Norman. Scott no pudo asistir presencialmente debido a que recientemente se sometió a un procedimiento médico menor, por lo que aceptó su reconocimiento de forma remota desde Londres.