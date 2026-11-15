Meghan Markle podría desatar otra polémica dentro de la familia real en medio del escándalo por abuso sexual de su padre, Thomas Markle. ¿Qué está pasando? Esto es lo que se sabe.

De acuerdo con nuevos informes, la duquesa de Sussex estaría dispuesta a romper uno de los silencios más incómodos de su historia familiar. Tras el escandaloso arresto de su padre por acusaciones relacionadas con material de abuso sexual infantil, Meghan estaría considerando sentarse frente a las cámaras para contar su versión de los hechos a través de una entrevista exclusiva.

Las posibles revelaciones podrían generar un terremoto mediático, pues, según fuentes citadas por RadarOnline, Meghan quiere explicar qué sabía, cuándo se enteró de las acusaciones y por qué decidió mantener a su padre lejos de su vida y de los hijos que comparte con el príncipe Harry durante tantos años.

La aparición televisiva todavía no está confirmada, pero las conversaciones supuestamente estarían avanzando. Entre las cadenas que podrían transmitirla figura Channel 4, en Reino Unido.

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Una fuente aseguró que Meghan está cada vez más frustrada por las especulaciones sobre su familia y quiere dejar de permitir que otras personas cuenten su historia. La intención sería abordar no solamente el arresto de Thomas, sino también las advertencias que recibió, las decisiones que tomó y el dolor que esta situación ha provocado.

“Las conversaciones sobre la posibilidad de que Meghan conceda un programa de televisión en el que hable directamente sobre este y otros temas se han vuelto cada vez más serias, y Channel 4 del Reino Unido se encuentra entre las posibles cadenas. Si el acuerdo se concreta, será explosivo”, contó el informante.

“Meghan está desesperada por abordar la controversia personalmente, en lugar de permitir que las versiones contradictorias de la historia de su familia dominen el debate público (...) Hay preguntas muy incómodas sobre lo que ella sabía, cuándo se enteró de las acusaciones, si la disuadieron de hablar de ellas. Ella quiere que la gente entienda la situación en la que se encontraba y las razones que motivaron las decisiones que tomó”, agregó.

Las posibles declaraciones de Meghan podrían avivar la mala relación y distancia que hay entre los duques de Sussex y la familia real, además, podría bloquear por completo la posibilidad de que su esposo se reconcilie con el príncipe William y empeore su relación rumbo a su futuro reinado.

¿Qué está pasando con el padre de Meghan Markle?

El escándalo en la familia de Meghan comenzó a tomar dimensiones mucho más graves después de que Thomas Markle Jr., medio hermano de Meghan, alertara a las autoridades sobre archivos inquietantes que supuestamente encontró entre las pertenencias de su padre.

Thomas Markle Sr. fue detenido en Florida el 6 de noviembre y enfrenta acusaciones federales relacionadas con la posesión de material de abuso sexual infantil. El caso también habría involucrado una investigación del FBI. El padre de la duquesa niega haber cometido algún delito y las acusaciones todavía deben resolverse ante la justicia.

Meghan rompió parcialmente el silencio y dejó ver la dimensión emocional del escándalo. En un comunicado, aseguró estar profundamente consternada por las noticias y expresó su preocupación por los niños que pudieran haber resultado perjudicados.

Asimismo, reveló que había recibido información sobre acusaciones preocupantes contra su padre desde 2019 y que le habían asegurado que estaban siendo investigadas. La duquesa explicó que esta situación forma parte de las razones por las que ha mantenido a su padre alejado de sus hijos, Archie y Lilibet.