Kylie Jenner deslumbró a sus millones de seguidores en Instagram tras compartir una serie de fotografías en las que aparece disfrutando de un momento de descanso junto a una piscina.

La empresaria y fundadora de Kylie Cosmetics mostró su figura de infarto con un diminuto bikini negro de hilo que destacó su figura. Completó el look con una llamativa tiara, reforzando la imagen de “reina” que insinuó en la descripción de la publicación mediante un emoji.

El carrusel incluyó varias instantáneas que rápidamente generaron reacciones entre sus fans. En una de ellas, Kylie Jenner aparece en una selfie luciendo unos auriculares verde lima y su característico gesto frente al lente.

Otra fotografía la muestra frente a un espejo, donde además de presumir su bikini, deja ver algunos accesorios de lujo y una funda de teléfono decorada con detalles brillantes. La publicación acumuló miles de comentarios y reacciones en poco tiempo.

Kylie Jenner via IG pic.twitter.com/0YOzNwBRZd — JumpTrailers (@JumpTrailers) August 22, 2026

La sesión fotográfica llega poco después de que la celebridad fuera tema de conversación por el vestido negro que eligió para asistir a la boda de Jordyn Woods y el basquetbolista Karl-Anthony Towns en Malibú.

El atuendo, que incluía cortes laterales y una pronunciada abertura en la pierna, dividió opiniones entre usuarios de redes sociales, quienes debatieron si era una elección apropiada para una ceremonia de ese tipo.

La presencia de Kylie Jenner en la boda también llamó la atención debido a la historia que comparte con Woods. Ambas fueron amigas muy cercanas antes de distanciarse en 2019, cuando un escándalo relacionado con Tristan Thompson, entonces pareja de Khloé Kardashian, provocó una ruptura en su relación. Durante años permanecieron alejadas del ojo público, aunque poco a poco volvieron a acercarse y fueron vistas juntas nuevamente desde 2023.

El proceso de reconciliación se hizo más evidente con el paso del tiempo. En 2024 aparecieron juntas en redes sociales y, cuando Woods anunció su compromiso en 2025, Jenner no dudó en mostrar públicamente su emoción y apoyo. Estos gestos confirmaron que la amistad entre ambas es fuerte.

Mientras tanto, la empresaria sigue impulsando nuevos proyectos profesionales. Recientemente protagonizó una colaboración con la marca deportiva Alo Yoga, una alianza que fortalece la relación entre la firma y la familia Kardashian-Jenner. Durante el lanzamiento de la campaña, Kylie destacó la importancia de encontrar espacios de tranquilidad lejos de la atención mediática y aseguró que el autocuidado se ha convertido en una prioridad en su vida.

En el terreno personal también atraviesa una etapa estable. Desde 2023 mantiene una relación con el actor Timothée Chalamet, con quien ha sido vista en diversos eventos internacionales.

Personas cercanas a la pareja aseguran que ambos disfrutan plenamente de su romance y prefieren llevar la relación sin presiones. Además, la madre de Stormi y Aire ha señalado en distintas ocasiones que se siente en uno de los momentos más felices de su vida, una etapa marcada por la madurez, el crecimiento personal y el equilibrio entre su faceta familiar y profesional.