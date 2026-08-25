Javier “Chicharito” Hernández volvió a generar controversia por sus declaraciones sobre su vida personal, ya que el delantero mexicano habló de las consecuencias que ha enfrentado después de su divorcio con Sarah Kohan y, entre ellas, señaló tanto el impacto económico como la distancia que mantiene con sus dos hijos. El jugador afirmó que les da una vida “estratosféricamente millonaria” y, aún así, no los ve.

En su podcast “Learning to be human”, el Chicharito decidió romper el silencio y compartir unas de las situaciones que considera han marcado su vida personal en los últimos años: la separación de su exesposa Sarah Kohan y el distanciamiento que actualmente tiene con sus hijos.

Primero, aseguró que cada año debe hacer frente a una deuda millonaria y esto se debe al monto que proporciona para sus hijos, Noah, de siete años, y Nala, de cinco, quienes no viven con él, pero de los que se aseguró se hace cargo y procura que no les falte nada.

"Yo desde que me divorcio, tengo y arranco todos los años con una deuda millonaria que tengo que pagar al año que la gente no ve. Ahora, yo en mi divorcio ya cedí, ya se aceptó, se está tratando de mejorarlo, que a los hijos nunca les va a faltar nada, nunca les ha faltado absolutamente nada", indicó el jugador.

Sin embargo, dijo que depositó su confianza en quien no debía y eso perjudicó a sus finanzas: “Pero yo confié de una manera en la cual se aprovecharon de una situación bien dolorosa”, precisó.

Posteriormente, relató que sus hijos viven en otro continente, por lo que la convivencia cotidiana no es posible. Incluso, explicó que las llamadas pueden complicarse cuando se encuentra trabajando.

“Auméntale que mis hijos se van a vivir a otro continente y no puedo hacer nada. Y todos los años empiezo yo con una deuda que tengo que hacer un dinero ya para poder nomás subastar esta deuda que tengo ahí, que le llamo deuda no es más, que tengo que subastar y luego para ver yo mi vida cómo lo hago”, comentó.

Finalmente, contó que a pesar de que cumple con sus obligaciones como padre y de que le da a la madre de sus hijos una gran cantidad de dinero para su manutención, no consigue verlos como le gustaría. “Y tengo que estarles subastando una vida estratosféricamente millonaria, que ese no es el problema, el problema es que nadie habla de esto (..) de toda esta deuda que yo ya tengo, simple y sencillamente, porque una persona dice ‘no pues esto es lo mínimo y ya’, porque yo ya le accedí y yo ya estoy atorado, y a parte los precios de los abogados (...) imagínense toda esa presión”, mencionó.

¿Qué pasó entre Chicharito y Sarah Kohan?

Javier Hernández y Sarah Kohan comenzaron su relación en 2018 y se casaron en 2019. Posteriormente tuvieron a sus dos hijos. La pareja terminó separándose y el divorcio concluyó en 2021. Durante varios años, ambos evitaron hablar públicamente de los motivos de la ruptura.

Sin embargo, en 2026, Chicharito comenzó a revelar más detalles sobre aquella etapa y reconoció que el proceso fue complicado tanto emocional como personalmente.

En agosto pasado, Hernández explicó que considera que ambas partes tuvieron responsabilidad en el fracaso de la relación. También, habló de su propia percepción sobre el papel que desempeñó dentro de su matrimonio y reconoció que atravesaba problemas personales cuando formó su familia. El futbolista ha descrito aquella separación como una de las experiencias más dolorosas de su vida, pero también como un proceso del que obtuvo aprendizajes.

¿Chicharito Hernández sigue jugando futbol?

Sí. En julio de 2026, Javier Hernández se incorporó al Atlético Dallas, equipo de la USL Championship de Estados Unidos.