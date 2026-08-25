Las hijas gemelas de Joaquín “El Chapo” Guzmán y Emma Coronel recientemente celebraron sus XV años y esto causó curiosidad entre quienes siguen de cerca en sus redes sociales a la pareja del exlíder del Cártel de Sinaloa, sobre todo, porque quieren conocer detalles sobre el festejo que se les pudo haber organizado a las adolescentes. Ahora, se dieron a conocer imágenes de los vestidos que usaron en esa fecha tan especial y el nombre de la diseñadora. ¿De qué marca de lujo se vistieron las hijas del capo? ¿Cuánto costaron sus vestidos? Aquí te contamos todos los detalles.

Emali Guadalupe y María Joaquina cumplieron 15 años el pasado 15 de agosto de 2026 y, aunque su madre ha mantenido el festejo bajo estricta privacidad, poco a poco han trascendido fotos de la decoración y, especialmente, de los exclusivos vestidos que utilizaron para la ocasión. Aunque la influencer dejó en claro que no hizo una fiesta, no dejó pasar la oportunidad para consentir a sus hijas con unos tradicionales vestidos de quinceañeras.

¿Quién diseñó los vestidos de las hijas de Emma Coronel y “El Chapo”?

Los vestidos fueron creados por April Black Diamond, diseñadora estadounidense especializada en prendas de gala, vestidos de novia y diseños para quinceañeras.

La propia diseñadora mostró en redes sociales imágenes de los vestidos de las gemelas y explicó que se trataban de piezas elaboradas con cristales, pedrería y detalles de lujo.

La diseñadora ya había trabajado anteriormente con la esposa de “El Chapo”, quien incluso apareció con uno de sus diseños durante la Semana de la Moda de Milán.

¿Cuánto cuestan los vestidos de las hijas de “El Chapo”?

No se conoce el precio exacto de los vestidos de Emali Guadalupe y María Joaquina, sobre todo porque se trataron de piezas diseñadas exclusivamente para ellas.

De acuerdo con información publicada sobre la firma, algunos vestidos de quinceañera de catálogo comienzan alrededor de 700 dólares (11 mil 800 pesos, mientras que los diseños personalizados pueden partir de aproximadamente 2,500 dólares (más de 43 mil 300 pesos).

¿Cómo fueron los vestidos de XV años de las hijas de Emma Coronel?

Las gemelas utilizaron dos diseños diferentes: uno de los vestidos era strapless cubierto de cristales y pedrería, acompañado por una falda amplia de tul blanco.

El segundo tenía una silueta más ceñida, también con cristales, pero incorporaba cascadas de perlas, listones blancos y aplicaciones florales tridimensionales. Ambas utilizaron además calzado plateado de tacón bajo y collares de perlas para complementar sus atuendos.

¿Emma Coronel mostró las fotos de sus hijas en los XV años?

No de manera directa. Emma Coronel compartió algunos detalles de la celebración, pero no publicó fotografías que mostraran los rostros de las adolescentes.