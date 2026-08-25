Maribel Guardia se solidarizó con Fátima Bosch, luego de que el empresario tailandés y director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil, revelara que busca que la actual Miss Universo sea arrestada por presunta difamación.

En entrevista con la prensa, Maribel Guardia arremetió contra el empresario tailandés y lo llamó “imbécil”.

Esto fue lo que dijo la actriz sobre la polémica entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil y por qué el empresario demandó a la tabasqueña.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil?

Maribel Guardia, quien representó a Costa Rica en Miss Universo 1978, habló sobre la polémica entre la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch, y Nawat Itsaragrisil.

La actriz señaló que era una grosería, desfachatez, falta de respeto y humillación que el empresario hubiera demandado a la tabasqueña.

Además, Guardia expresó que se debía a un tema cultural y que Nawat Itsaragrisil era un “imbécil” por lo que hacía con Fátima Bosch. También agregó que todas las mujeres estaban con ella.

“Lo de Fátima es increíble porque la grosería de este señor, la desfachatez, la falta de respeto, la humillación, se ve que viene de una cultura donde es normal... abiertamente, porque los hombres luego abusan del poder, pero ahí es descarado ¿no? O sea, hay un tema cultural ahí muy fuerte, qué triste que todavía se atreva a demandarla, es un imbécil para mi gusto y obviamente creo que todas las mujeres estamos con Fátima”.

💥 “Es un imbécil para mi gusto”: Maribel Guardia explotó contra Nawat Itsaragrisil en medio de la polémica que enfrenta con Fátima Bosch y fijó postura ante la demanda. ⚖️ #TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/mdHhIChMir — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 25, 2026

¿De qué acusa Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch?

A través de Instagram, el empresario tailandés compartió una foto del supuesto expediente judicial del caso contra Fátima Bosch y afirmó que la tabasqueña estaba “sujeta a un proceso acelerado para la emisión de una orden de arresto” debido a un caso de “difamación, acusaciones falsas y difusión de información falsa”.

Aunque la denuncia no es reciente, sino que se presentó en noviembre de 2025, días antes de que Fátima Bosch ganara el certamen y se coronara como Miss Universo.

El empresario tailandés argumentó que Fátima tergiversó el incidente del 4 de noviembre de 2005 y continuó difamándolo ante la prensa. Según explicó, lo que dijo fue malinterpretado, pues aseguró que jamás llamó “tonta” a la tabasqueña.

¿Qué respondió Fátima Bosch a Nawat Itsaragrisil?

Tras la publicación de Nawat Itsaragrisil, Fátima Bosch aseguró en sus redes sociales que, a meses de lo ocurrido, seguía siendo intimidada por el empresario tailandés, pero que no se arrepentía de haber defendido su lugar aquel día.

Fátima agregó que todo mundo vio lo que pasó aquel día, pues había quedado grabado, por lo que no había más que decir.