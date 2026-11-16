¿Aún no te cae tu dinero de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores? No te preocupes, porque quedan varios días para recibirlo; checa el calendario de depósitos del 17 al 27 de noviembre, por letra y apellido. ¡Entérate cuánto te toca cobrar el último pago del bimestre noviembre-diciembre!

La Secretaría de Bienestar se encuentra entregando el último pago del año de la Pensión Bienestar, por lo que hicieron un llamado a que los beneficiarios estén al pendiente de las fechas establecidas en el calendario, y acudan a la sucursal más cercana a su domicilio.

¿A quiénes depositan la Pensión Bienestar del 17 al 27 de noviembre de 2026?

Estas son las fechas que faltan del calendario:

M: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre

N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre

P, Q: Viernes 20 de noviembre

R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre

S: Miércoles 25 de noviembre

T, U, V: Jueves 26 de noviembre

W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre.

¿Cuánto dinero depositan a los adultos mayores en noviembre de 2026?

Las personas de 65 años o más incorporadas a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores recibirán 6,400 pesos por el bimestre noviembre-diciembre de 2026.

Este monto corresponde a los dos meses que comprende el periodo de pago y se entrega en una sola exhibición mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Por qué no hubo depósitos de la Pensión Bienestar el 16 de noviembre?

Los depósitos de la Pensión Bienestar se suspendieron el lunes 16 de noviembre debido al día de descanso obligatorio por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿Quiénes reciben el último pago de la Pensión Bienestar en noviembre?

En el caso de los adultos mayores, el apoyo está dirigido a personas de 65 años o más que cumplen con los requisitos de incorporación al programa. Sin embargo, el calendario de dispersión también incluye otros apoyos:

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales;

3,100 pesos bimestrales; Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3,300 pesos bimestrales;

3,300 pesos bimestrales; Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos, de acuerdo con el monto anunciado para este periodo.

¿El último pago de la Pensión Bienestar 2026 incluye aguinaldo o dinero extra?

La Pensión Bienestar es un apoyo económico que se entrega cada dos meses y no contempla un aguinaldo adicional por parte del programa.