Los beneficiarios de la Pensión Bienestar para Adultos Mayores tendrán que esperar varias semanas para recibir nuevamente su apoyo económico. ¿Por qué no habrá depósito en diciembre? Te contamos lo que dicen las autoridades y la fecha tentativa en la que regresaría el pago en 2027. ¡Toma nota de los detalles!

La Secretaría de Bienestar se encuentra depositando el dinero correspondiente al último bimestre del 2026; millones de adultos mayores y otros beneficiarios de la Pensión Bienestar recibieron o están próximos a cobrar su apoyo económico, el cual llega justo antes de que comiencen las fiestas decembrinas.

No obstante, las personas inscritas en el programa deberán esperar varias semanas para volver a retirar dinero de su tarjeta del Banco del Bienestar, ya que los depósitos se reanudarán hasta 2027.

¿Cuándo volverán a depositar los $6,400 pesos de la Pensión Bienestar?

Las personas adultas mayores volverán a recibir los $6,400 pesos de la Pensión Bienestar en enero de 2027, de acuerdo con el esquema de pagos bimestrales del programa. El próximo depósito corresponderá al periodo enero-febrero.

Sin embargo, hasta este momento, la Secretaría de Bienestar no ha anunciado el calendario oficial de pagos para el primer bimestre de 2027. Por lo tanto, todavía no hay una fecha confirmada para cada letra del apellido.

¿Por qué no habrá pago de la Pensión Bienestar en diciembre 2026?

La razón es que la Pensión Bienestar se entrega cada dos meses, no mensualmente. El gobierno de México organiza seis dispersiones durante el año, correspondientes a los siguientes periodos:

Enero-febrero.

Marzo-abril.

Mayo-junio.

Julio-agosto.

Septiembre-octubre.

Noviembre-diciembre.

¿Cuál es el calendario de pagos de la Pensión Bienestar de noviembre 2026?

La dispersión del último bimestre de 2026 comenzó el martes 3 de noviembre y concluirá el viernes 27. Los depósitos se realizan de manera escalonada, según la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente.

Este es el calendario oficial publicado por la Secretaría de Bienestar:

A: Martes 3 de noviembre

B: Miércoles 4 de noviembre

C: Jueves 5 y viernes 6 de noviembre

D, E, F: Lunes 9 de noviembre

G: Martes 10 y miércoles 11 de noviembre

H, I, J, K: Jueves 12 de noviembre

L: Viernes 13 de noviembre

M: Martes 17 y miércoles 18 de noviembre

N, Ñ, O: Jueves 19 de noviembre

P, Q: Viernes 20 de noviembre

R: Lunes 23 y martes 24 de noviembre

S: Miércoles 25 de noviembre

T, U, V: Jueves 26 de noviembre

W, X, Y, Z: Viernes 27 de noviembre.

¿Cuándo publicarán el calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2027?

La Secretaría de Bienestar todavía no ha dado a conocer el calendario de pagos de enero 2027. Según las proyecciones, los depósitos podrían reanudarse el lunes 4 de enero de 2027, pero falta la confirmación por parte de las autoridades.