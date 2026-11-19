La periodista estadounidense Megyn Kelly arremetió contra el físico del ganador del Óscar Leonardo DiCaprio, luego de que se difundieran imágenes de aproximadamente 10 mujeres jóvenes con minivestidos y tacones bajando de una miniván blanca para asistir a su fiesta de cumpleaños número 52, celebrada el pasado sábado 14 de noviembre en Los Ángeles.

Durante su programa The Megyn Kelly Show, la periodista mostró fotografías de las mujeres, una de las cuales fue identificada como Courtney Boerner de Love Island, bajando de la miniván blanca para asistir a la fiesta de DiCaprio y, posteriormente, una imagen del actor de Titanic en una playa de Hawái, tomada el mes pasado.

Kelly procedió a criticar el físico de DiCaprio y lo llamó "gordo, hinchado, desaliñado y asqueroso".

"Echemos un vistazo a Leonardo DiCaprio en estos días. Veamos cómo ha mantenido su figura, de tal manera que pueda atraer la atención de estas jóvenes... Es un gordo, hinchado, desaliñado y asqueroso... Mira, se siente perfectamente cómodo caminando con esa barriga asquerosa y flácida que le cuelga. Su papada triple... Así es como se ve Leonardo DiCaprio ahora. Sí. DiCaprio", expresó Kelly.

Kelly también consideró que el actor se encontraba "bajo los efectos de las drogas" y aseguró que el descuido de su físico era una "consecuencia de su narcisismo".

La expresentadora de Fox News expresó que, aunque se desconocía el contexto de las imágenes de las mujeres bajando de la miniván, creía que "entraban como si fueran un harén para ser, supongo, la decoración de la fiesta".

Kelly también llamó "hipócritas" a DiCaprio y a sus invitados, incluido el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pues, según ella, "quieren hacernos creer que solo le importa el empoderamiento femenino y velar por las mujeres, estaban ahí, estoy seguro, mirándolas con lascivia a todas y cada una de ellas".

Finalmente, la periodista consideró que era una doble moral que mientras DiCaprio pasea su "barriga gorda" por las playas de Hawái, sus invitadas "tienen que tener un 0 por ciento de grasa corporal".

"Puede pasear esa repugnante barriga gorda por todas las playas de Hawái, dejarse fotografiar, aparecer en las páginas de las revistas —sigue siendo una de nuestras mayores estrellas de cine—, pero no: si van a ser acompañantes en la fiesta de Leo, chicas, tienen que tener un 0 por ciento de grasa corporal", puntualizó.

DiCaprio actualmente mantiene una relación con la modelo italiana Vittoria Ceretti, de 28 años, aunque surgieron rumores de una posible ruptura tras la ausencia de la modelo en las fotografías de su fiesta de cumpleaños.