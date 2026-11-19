Donald Trump volvió a quedar en el centro de las burlas después de que un video lo mostrara aparentemente dormitando durante un discurso del presidente chino, Xi Jinping, en la cumbre de APEC, llevada a cabo esta semana en Shenzhen, China. ¿Qué le pasó? A continuación te contamos lo ocurrido.

Las imágenes, que se han viralizado en las últimas horas por redes sociales, desataron una ola de críticas y burlas en contra del presidente estadounidense, en las que algunos usuarios calificaron de “vergonzoso” que el mandatario pareciera tener dificultades para mantenerse despierto durante un acto diplomático de alto nivel.

En la grabación, Trump, de 80 años, aparece sentado mientras Xi Jinping da un discurso ante los asistentes, entre ellos el presidente ruso, Vladimir Putin. Por momentos, el republicano parece cerrar los ojos y mantenerlos así durante varios segundos, antes de abrirlos ligeramente.

La escena llamó más la atención porque, a su lado, el primer ministro canadiense, Mark Carney, se mostró interesado en el líder chino y tomaba notas.

Los internautas apodaron a Trump como Dozy Don para burlarse de sus presuntos episodios de sueño en medio de eventos importantes, como la reunión en la APEC o actos públicos, así como para cuestionar su comportamiento frente a las cámaras.

Algunos usuarios cuestionaron el por qué se le permitió regresar a la presidencia, mientras que otros lo calificaron como “vergonzoso” y como “el peor presidente” de Estados Unidos al mostrarse de tal manera en un escenario político mundial de tal magnitud.

"¿Cómo permitimos que regresara a la presidencia?", "Por mucho, el peor presidente en la historia de Estados Unidos", "Qué vergüenza me da que nos haya ido a representar con los líderes más poderosos del mundo", comentaron los usuarios en X.

Esta ocasión se suma a otras tantas veces que ha sido captado durmiendo en público o en medio de actos importantes. Trump también fue grabado descansando un poco los ojos durante la ceremonia en memoria de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre en el Pentágono y durante un encuentro con el conglomerado Essar en el Despacho Oval en la Casa Blanca, llevado a cabo en septiembre pasado.

Según comentó un especialista médico de la cadena CNN, Donald Trump estaría durmiendo en pleno trabajo debido a que estaría sufriendo una supuesta “somnolencia diurna”, que es la incapacidad de mantenerse despierto y alerta durante el día, y es originada, principalmente, por trastornos del sueño, falta o mala calidad de sueño, problemas médicos o por el uso de ciertos medicamentos.

En su momento la Casa Blanca desestimó las opiniones del experto y negó que el presidente estuviera enfermo.