Atención, padres de familia y estudiantes: la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que este viernes 20 de noviembre de 2026 se suspenderán las actividades escolares presenciales en escuelas públicas y privadas de un estado de la República Mexicana. ¿En cuál y por qué? Aquí te contamos los detalles.

Para algunos estudiantes mexicanos habrá un día extra de descanso con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana; recordemos que el pasado lunes 16 de noviembre millones de los alumnos no tuvieron clases, por lo que disfrutaron de un fin de semana largo.

¿Dónde NO hay clases el 20 de noviembre según la SEP?

La suspensión de actividades presenciales aplicará en las escuelas ubicadas en el municipio de Puebla. De acuerdo con el comunicado de la SEP estatal, la disposición contempla todos los niveles educativos.

Considera que la suspensión únicamente será en Puebla por lo que los estudiantes de las demás entidades deberán presentarse a clases de forma habitual.

¿En qué escuelas de Puebla no habrá clases el viernes 20 de noviembre?

La suspensión de actividades presenciales aplicará en las escuelas públicas y privadas ubicadas en el municipio de Puebla. Según el comunicado de la SEP estatal, la disposición contempla

Educación inicial

Preescolar

Primaria

Secundaria

Bachillerato y educación media superior

Universidades e instituciones de educación superior.

¿Por qué suspenden las clases el 20 de noviembre en Puebla?

La Secretaría de Educación Pública informó que la suspensión se debe a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

Como parte de las actividades, el Gobierno estatal realizará un desfile cívico-militar en la ciudad de Puebla. La dependencia invitó a estudiantes, docentes, madres y padres de familia a presenciar el evento.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de Puebla?

Los estudiantes de las escuelas ubicadas en el municipio de Puebla que suspendan actividades presenciales el viernes 20 de noviembre deberán regresar a las aulas el lunes 23 de noviembre.