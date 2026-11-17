Si eres mexicano y vives en Estados Unidos, es posible que tengas un acta de nacimiento roja, verde o blanca. La diferencia entre estos documentos puede generar dudas, especialmente cuando necesitas acreditar tu identidad, realizar un trámite migratorio o presentar documentos ante una institución estadounidense. Si no sabes cuál es válida o estás por sacar una actualizada, entérate si debe de ser de algún color en particular y lo que necesitas para obtenerla.

Uno de los documentos más importantes que todo mexicano debe tener es el acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque con dicho documento el ciudadano tiene identidad legal.

Miles de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos pueden atravesar el problema de que su acta de nacimiento es muy antigua o bien, no la tienen en físico, por lo que desean sacar una copia; sin embargo, entre las dudas más frecuentes que tienen es de qué color tramitarla, si verde, blanca o roja.

¿Qué acta de nacimiento mexicana es válida en Estados Unidos: verde, blanca o roja?

Las tres presentaciones son válidas, siempre que se trate de un acta oficial expedida por el Registro Civil mexicano y cumpla con los requisitos de autenticidad. Estas son las principales diferencias de acuerdo con el color del documento:

Acta roja : puede corresponder a formatos anteriores utilizados por distintos registros civiles;

: puede corresponder a formatos anteriores utilizados por distintos registros civiles; Acta verde : es el formato vigente, la cual se expide en papel de seguridad por las oficinas del Registro Civil y contiene elementos de autenticidad;

: es el formato vigente, la cual se expide en papel de seguridad por las oficinas del Registro Civil y contiene elementos de autenticidad; Acta blanca: es la copia certificada que se obtiene en línea a través del portal oficial del Gobierno de México. Puede imprimirse en una hoja blanca tamaño carta, a color o en blanco y negro, y cuenta con elementos digitales para comprobar su autenticidad.

¿Para qué tramites te pueden pedir tu acta de nacimiento mexicana si vives en Estados Unidos?

Entre los trámites en los que te pueden pedir el acta de nacimiento mexicana están:

Tramitar o renovar tu pasaporte mexicano

Registrar la doble nacionalidad de tus hijos nacidos en Estados Unidos (para este caso, te pedirán el acta de nacimiento mexicana en original o copia certificada del padre o madre mexicano).

¿Dónde puedes obtener un acta de nacimiento mexicana si vives en Estados Unidos?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, si naciste en México y necesitas una copia certificada de tu acta, tienes que hacer lo siguiente:

-Preséntate en una Oficina Consular

-Lleva una identificación oficial que acredite que eres el titular del acta de nacimiento

-Proporciona tu Clave Única de Registro de Población (CURP) si cuentas con ella

-Llena la solicitud correspondiente

-Cubre el pago de derechos correspondiente ($20 dólares por acta).