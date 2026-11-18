Vivir en Estados Unidos implica mucho más que conseguir un empleo y recibir un sueldo en dólares. El costo de la renta, los alimentos, el transporte, los seguros médicos y otros servicios puede hacer que un ingreso que parece elevado resulte insuficiente para cubrir los gastos y, al mismo tiempo, ahorrar o disfrutar de tiempo libre. ¿Cuánto necesitas ganar para vivir en la Unión Americana en 2027? Te contamos.

Si entre tus planes está mudarte a Estados Unidos, es importante que consideres el dinero que debes ganar en tu trabajo. Un análisis de SmartAsset publicado en octubre de 2026 calculó el monto que debe recibir una persona soltera para vivir cómodamente en la Unión Americana.

¿Cuánto dinero necesitas para vivir cómodamente en Estados Unidos?

De acuerdo con el estudio de SmartAsset, una persona que vive sola necesita ganar al menos 80,000 dólares anuales (aproximadamente un millón y medio de pesos mexicanos) para mantener un estilo de vida considerado cómodo en cualquiera de los 50

La cifra cambia considerablemente para una familia de cuatro integrantes, ya que el ingreso necesario puede llegar hasta 329 mil dólares al año (más de seis millones de pesos).

¿Cuáles son los estados donde necesitas ganar más dinero?

El lugar donde decidas vivir puede cambiar por completo tu presupuesto. SmartAsset encontró que Hawái es el estado donde una persona soltera necesita el mayor ingreso para vivir cómodamente: 129 mil dólares al año. Massachusetts también es el estado más costoso para las familias de cuatro integrantes, ya que se requiere un ingreso de 329 mil dólares.

¿Qué significa vivir cómodamente en Estados Unidos?

Para calcular cuánto necesita ganar una persona, SmartAsset utilizó la regla presupuestaria 50/30/20, que distribuye los ingresos de la siguiente manera:

50% para necesidades: vivienda, servicios, alimentos, transporte y otros gastos esenciales.

vivienda, servicios, alimentos, transporte y otros gastos esenciales. 30% para gastos personales: entretenimiento, salidas, compras y actividades recreativas.

entretenimiento, salidas, compras y actividades recreativas. 20% para ahorro: fondo de emergencia, retiro y objetivos financieros.

¿Un salario de 80,000 dólares alcanza para vivir en Estados Unidos en 2027?

Puede ser suficiente para cubrir ciertos gastos en algunas localidades, pero no necesariamente permite vivir cómodamente en todos los estados.