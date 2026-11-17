Emma Coronel atrajo todas las miradas después de que en redes sociales lanzara un video en el que luce un atrevido look militar con pantalón cargo; el outfit llamó la atención de los internautas y causó furor, provocando decenas de reacciones.

Esta vez, la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán generó controversia ya que para aparecer en uno de sus videos eligió un look de inspiración militar, en el que destaca un pantalón cargo, una prenda que se ha convertido en uno de los básicos de la moda urbana.

En el video que circula en TikTok, Emma Coronel Aispuro baila frente a la cámara la canción "La Mujer del Pelotero" de la agrupación Merenglass; en el breve clip, la exreina de belleza viste el pantalón cargo beige militar de corte holgado y con bolsillos laterales.

Asimismo, porta una sudadera en tono gris claro con estampado sutil; combinó este outfit con unos botines de tacón en color café y unas gafas de sol oscuras de diseño rectangular.

"Hermosa", "La Patrona", "La mujer del patrón mostrando quién manda", "Te queremos Emmita ya te ganaste el corazon de tus seguidores", "Me encantó tu look" y "Muñequita linda" fueron algunas de las reacciones de los internautas.

De igual manera, Coronel también desató comentarios de desaprobación ya que algunos usuarios de redes sociales consideran que no debería de ser "tan pública" debido a su pasado con el exlíder del Cártel de Sinaloa.

¿Quién es Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán?

Emma Coronel Aispuro es una modelo e influencer de origen mexicano y estadounidense, conocida internacionalmente por su matrimonio con Joaquín Guzmán Loera, quien cumple una sentencia de cadena perpetua en Estados Unidos.

Coronel fue condenada en noviembre de 2021 a tres años de prisión por delitos relacionados con su participación en actividades delictivas vinculadas con la organización criminal. Recuperó su libertad en septiembre de 2023 y posteriormente permaneció bajo supervisión judicial.

Desde entonces, ha retomado gradualmente su presencia mediante proyectos de modelaje, colaboraciones y contenido para redes sociales.