Una vez más, Salma Hayek se robó todas las miradas en redes sociales luego de que compartiera un video en el que aparece bailando con un vestido de encaje negro, con el cual enloqueció a sus seguidores y hasta llamó la atención de varios famosos artistas, quienes le comentaron en su publicación.

La actriz mexicana compartió el momento desde el set de Grown Ups 3, la nueva película de Netflix en la que participa junto a Adam Sandler y otros actores, como Bailee Madison, Rob Schneider, Chris Rock y Kevin James, por mencionar algunos.

La publicación, hecha el 15 de noviembre en su cuenta de Instagram, muestra a la veracruzana sentada al aire libre, sonriente y disfrutando de un descanso entre las grabaciones. Su espontáneo baile al ritmo de “Dancing With Myself” llamó la atención de sus seguidores y de otras celebridades que reaccionaron a la publicación, tales como Paris Hilton, Rita Ora y Miranda Kerr, quienes le enviaron corazones.

En el video, Salma Hayek aparece sentada mientras una persona detrás de ella le da un masaje en la cabeza. La actriz lleva un vestido negro estilo lencero, con tirantes delgados, escote pronunciado y detalles de encaje.

La actriz mexicana acompañó el video con un mensaje en inglés y español que dice: “En el set de #GrownUps3, bailando conmigo misma mientras me dan un masaje”.

¿Cuántos años tiene Salma Hayek?

Salma Hayek tiene 60 años y los cumplió el pasado 2 de septiembre de 2026.

¿Qué película está grabando Salma Hayek con Adam Sandler?

El video de Salma fue grabado durante las filmaciones de Grown Ups 3, la tercera entrega de la franquicia de comedia que protagoniza Adam Sandler.

Netflix confirmó que Salma Hayek regresará como Roxanne, esposa del personaje de Sandler, Lenny. También volverán Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph y Maria Bello, entre otros integrantes del elenco.

La película está dirigida por Kyle Newacheck y cuenta con Adam Sandler y Tim Herlihy como guionistas. La producción comenzó en 2026, pero Netflix todavía no ha anunciado una fecha oficial de estreno.