El Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day es considerado uno de los días feriados más importantes en Estados Unidos, incluso más que Navidad o Año Nuevo.

Durante las celebraciones, la gente suele reunirse a cenar con sus seres queridos, disfrutar del desfile anual de Macy’s que precisamente da paso a las festivales navideñas, e incluso ver los partidos de la NFL, que este año será protagonizado por Chicago Bears vs Detroit Lions, Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys; y Kansas City vs Buffalo Bills.

Este año, Thanksgiving Day será el próximo jueves 26 de noviembre de 2026. Las preguntas sobre este día de celebración giran en torno a si es laborable, y en caso de que así sea, cómo debe pagarse, de acuerdo con la ley de trabajo de Estados Unidos.

¿Te toca trabajar ese día? Sigue leyendo para conocer todos los detalles y saber cuánto te deben pagar por tu jornada.

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¿Cuánto pagan por trabajar en Día de Acción de Gracias en Estados Unidos? ¿Te dan más?

La Ley Federal de Estados Unidos, apunta el Departamento de Trabajo, no obliga a las empresas o patrones a dar libre el día de Thanksgiving o a pagar más a toda aquella fuerza laboral que trabaje durante el festivo, tal y como lo obliga, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en México.

La Fair Labor Standards Act (FLSA) no exige a las empresas o empleadores privados a pagar salarios especiales o con aumento por días festivos, vacaciones o días no laborados.

En Acción de Gracias, así como en otras fechas oficiales en Estados Unidos, se paga el salario normal a menos de que la empresa o los patrones tengan acuerdos internos con los empleados sobre tarifas especiales, o con los sindicatos o figuras que representen a la fuerza laboral.

Por el contrario, lo que sí es obligatorio para los trabajadores no exentos , es al menos una vez y media y hasta dos su tarifa regular por las horas trabajadas que superen las 40 en una semana laboral, es decir, por horas extras.

Esta regla también aplica durante Thanksgiving y en otros días festivos a lo largo del año.

Trabajar en Día de Acción de Gracias no es garantía automática de un pago adicional, pero las horas extra sí deben pagarse conforme a la ley. Por ello, antes de aceptar un turno festivo, conviene revisar tu contrato y las normas laborales del estado donde trabajas, ya que pueden existir disposiciones adicionales.

En caso de que labores en el gobierno, debes saber que puedes tiener un pago adicional por jornada festiva, de acuerdo a las disposiciones aplicables a tu puesto y horario. Estas condiciones están respaldadas por la FLSA para trabajadores federales únicamente.