Casi un millón de estadounidenses podrían recibir un cheque de $500 dólares por correo como parte de un reembolso relacionado con el seguro médico Obamacare, ahora conocido como Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

La administración de Donald Trump comenzó a distribuir los pagos desde inicios de octubre de 2026, a través del Departamento del Tesoro, y estima que alrededor de 950 mil personas en 30 estados tienen derecho a este beneficio.

Los depósitos y cheques buscan devolver dinero que, según el gobierno, se habría cobrado de más mediante tarifas relacionadas con el funcionamiento del mercado federal de seguros médicos. Es decir, estos recursos corresponderían a tarifas cobradas de más durante la administración de Joe Biden a través del mercado federal de seguros médicos. Sigue leyendo para conocer más detalles del reparto de cheques y quiénes lo recibirán.

¿Quiénes pueden recibir los $500 dólares?

No todos los beneficiarios de ACA califican. Según las indicaciones hechas por el gobierno de Donald Trump, el reembolso está dirigido principalmente a personas que contrataron un seguro médico para 2026 mediante el portal federal HealthCare.gov y pagaron el costo completo de sus primas, es decir, sin recibir subsidios ni créditos fiscales para reducir el precio mensual.

La mayoría de los destinatarios tendría ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza, aunque también pueden calificar algunas personas que ganan entre el 100% y el 400% de ese umbral y no recibieron ayuda económica para pagar su cobertura.

Para que los beneficiarios puedan recibir el cheque de 500 dólares de ACA, estos deben residir forzosamente en uno de los siguientes 30 estados :

Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawái, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin o Wyoming.

¿Hay que solicitar el cheque de $500 o llenar algún formulario?

De acuerdo con la información publicada sobre el programa, los beneficiarios elegibles ya fueron identificados por las autoridades y los pagos se envían automáticamente. Por lo tanto, no necesitan presentar una solicitud, llenar un formulario especial ni pagar para recibir el dinero.

Los reembolsos se distribuyen mediante cheques enviados por correo y, según información de funcionarios citada por CBS News, algunas familias con más de una persona elegible podrían recibir varios pagos.