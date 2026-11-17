El príncipe Felipe habría visto en Kate Middleton el riesgo de que la historia de la princesa Diana volviera a repetirse. ¿Por qué? ¿Temía que muriera en las mismas circunstancias? Esto es lo que revela una persona cercana a su círculo.

De acuerdo con nuevos informes, antes de morir en 2021, el esposo de la reina Isabel II estaba tan preocupado por la enorme popularidad que rodeaba Kate que decidió darle una advertencia contundente: no debía confundir la admiración del público con el cariño hacia su persona sino sufriría consecuencias trágicas.

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Su consejo tenía un trasfondo doloroso, según cita Radar Online de un autor biográfico y experto en la familia real, y es que Felipe había sido testigo de cómo la fama, la presión mediática y la exposición constante marcaron la vida de la princesa Diana, quien murió a los 36 años en 1997, precisamente en el pico de us popularidad y a causa del acoso que recibió por parte de los medios de comunicación a nivel mundial.

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La revelación fue recogida por el biógrafo real Gyles Brandreth en su libro Philip: The Final Portrait. Según el escritor, tanto Felipe como la reina Isabel II estaban preocupados por la manera en que Diana llegó a relacionarse con su enorme popularidad.

El duque de Edimburgo, fallecido en 2021 a los 99 años, admiraba la personalidad equilibrada de Kate y esperaba que conservara esa característica al incorporarse de lleno a la familia real. Para él, la clave era no dejarse seducir por los reflectores.

“Una de las cosas que entristecía y preocupaba a la reina y al príncipe Felipe sobre Diana, no era que fuera popular, sino que permitiera que su popularidad se le subiera a la cabeza”, señaló el biógrafo.

“Hubo un tiempo en que Felipe e Isabel eran vistos como personajes de un cuento de hadas. La diferencia entre ellos y la princesa Diana, es que ellos no se lo tomaron como algo personal”, agregó.

Felipe le explicó que la atención de los medios no debía interpretarse como un reconocimiento personal, sino como una consecuencia de sus responsabilidades dentro de la monarquía: “No eres una celebridad. Representas a la familia real. Eso es todo”.

La advertencia que habría recibido Kate fue tan directa como reveladora, con el objetivo de impedir que Kate terminara dependiendo de la aprobación del público.

“Si crees que la atención es para ti, para ti personalmente, vas a acabar metiéndote en problemas. La atención es por tu papel, por lo que haces, por lo que apoyas. No es para ti como persona”, señaló el experto.

Además, agregó que el consejo del príncipe evitó que Kate cayera en la misma desgracia mediática de Diana que, según se ha documentado, le deterioró su salud mental y física durante sus años como parte de la familia real, y que la condujo a la muerte durante una persecución en París.