La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes ante empresarios de Asia-Pacífico el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec como el comienzo de una alternativa al Canal de Panamá para el transporte de mercancías.

La mandataria mexicana destacó el proyecto al exponer las oportunidades de inversión del Plan México en la cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad meridional china de Shenzhen.

El tren de carga del Corredor Interoceánico entre el Pacífico y el golfo de México "ya es el inicio de una alternativa al Canal de Panamá", afirmó Sheinbaum.

A diferencia del canal, que permite el paso de buques entre ambos océanos, la ruta mexicana traslada mercancías por tren entre los puertos de Salina Cruz, en Oaxaca, y Coatzacoalcos, en Veracruz.

La línea entre ambos puertos presta servicios de pasajeros y de carga desde diciembre de 2023, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el tramo.

Sheinbaum enmarcó el corredor en un programa que contempla construir cerca de 2,500 kilómetros de vías para trenes de pasajeros y de carga y modernizar carreteras y puertos con inversiones públicas, privadas y mixtas.

Al presentar el Plan México, Sheinbaum defendió que el crecimiento económico se traduzca en bienestar y sostuvo que "el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra".

Tras las presiones de Washington para reducir la influencia china en torno al Canal de Panamá, la Corte Suprema panameña anuló este año la concesión que permitía al grupo hongkonés CK Hutchison operar dos terminales en los extremos de la vía, una decisión que Pekín rechazó.

México ofrece una ruta adicional para la carga entre Asia y el golfo de México, aunque el cruce requiere transbordar las mercancías al tren y Sheinbaum no anunció compromisos de inversión china para el corredor.

La cumbre empresarial se celebra este martes y miércoles, mientras que la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC está prevista para el miércoles y el jueves.