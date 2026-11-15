Luego de que se reportara su hospitalización por complicaciones de salud el pasado viernes, se ha anunciado que el capo de la droga, Miguel Ángel Félix Gallardo murió este domingo en Jalisco.

De acuerdo con los informes preliminares de medios locales, el fundador del Cártel de Guadalajara falleció dos días después de haber sido trasladado del penal de Puente Grande, en Jalisco, a un hospital por complicaciones de salud.

El viernes pasado se reportó que había presentado “baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación”, según citó la AFP de un comunicado emitido tras su hospitalización.

Por su parte, AFP citó un comunicado de la Secretaría de seguridad del estado de Jalisco en el que se lee: "Tras permanecer bajo observación con pronóstico reservado, perdió la vida este 15 de noviembre en las instalaciones médicas".

El capo permaneció en el Hospital Country 2000 de Jalisco donde murió a causas de: "Falla orgánica múltiple, lo que derivó en su deceso alrededor de las 14 horas".

¿Quién era Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El jefe de jefes o El Padrino, fue uno de los narcotraficantes más poderosos de México y uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, considerado una de las primeras grandes organizaciones criminales del país y el más poderoso entre las décadas de 1970 y 1980.

De acuerdo con Insight Crime, tuvo un papel clave en las alianzas entre narcotraficantes mexicanos y colombianos, que marcaron la expansión del tráfico de drogas y dio paso a lo que ahora es el crimen organizado.

El cártel estuvo involucrado en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena, ocurrido en febrero de 1985. Tras el crimen, Estados Unidos presionó a México para detener a los responsables.

Rafael Caro Quintero, colaborador del Cártel de Guadalajara y uno de los principales responsables en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, fue capturado ese mismo año, mientras que Félix Gallardo cayó en 1989.

En los últimos años, la salud de Félix Gallardo se deterioró debido a diversos padecimientos, entre ellos hipertensión, diabetes y sordera. Aunque un juez recomendó que cumpliera su condena en arresto domiciliario, problemas técnicos relacionados con el brazalete electrónico impidieron su traslado.

El capo tenía 80 años de edad y cumplía una condena en Puente Grande por delitos vinculados al narcotráfico como lavado de dinero, delitos contra la salud, contrabando de armas y homicidio desde 1989.