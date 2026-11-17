Jensen Huang, exdirector ejecutivo de Nvidia, dijo el martes que estaría dispuesto a volver al cargo debido a una "oleada de llamados" para su restitución después de su renuncia la semana pasada por una relación extramatrimonial con una presunta espía china.

"Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo", dijo Huang en un comunicado a medios estadounidenses.

Reconoció haber cometido “errores graves” en su vida personal, pero aseguró haber recibido una “oleada” de apoyo de empleados, inversionistas, socios comerciales y clientes para su regreso.

La declaración se produce después de que una petición en línea para restituir a Huang reuniera más de 190.000 firmas, incluidas las de figuras de la industria tecnológica como el CEO de SpaceX y Tesla, Elon Musk. El presidente Donald Trump también respaldó la iniciativa.

Nvidia no ha respondido a una solicitud de comentarios al respecto.

Previamente, legisladores estadounidenses informaron que Huang y el asesor jurídico de la compañía, Tim Teter, aceptaron voluntariamente comparecer para entrevistas transcritas.

Huang comparecerá ante comités legislativos el 1 de diciembre, y Teter el 2.

“Esperamos escuchar a Jensen Huang y Tim Teter sobre sus roles en una posible violación de nuestra seguridad nacional”, de acuerdo con un comunicado de los presidentes de tres comisiones de la Cámara de Representantes que supervisan cuestiones sobre China y de inteligencia.

"El pueblo estadounidense necesita respuestas sobre el papel del Sr. Huang y de Nvidia en permitir que peligrosos actores de la RPC (República Popular China) accedan a nuestros chips más avanzados, así como el papel de un posible activo de inteligencia chino en este escándalo”, dijeron los legisladores.

Nvidia creará un comité administrativo para supervisar el cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio mundial tras revelaciones de que Huang tuvo un amorío con una presunta espía de China. China niega las acusaciones.

El Comité de Supervisión de Seguridad Nacional y Controles de Exportación de Nvidia será responsable de supervisar las políticas de seguridad nacional y el cumplimiento de los controles de exportación, informó la empresa.

Los chips avanzados de Nvidia tienen una gran demanda porque son esenciales para la informática en la nube y los centros de datos que sustentan el auge de la inteligencia artificial, pero enfrentan restricciones para su venta a China.

El comité se reunirá al menos una vez por trimestre y contará con tres miembros del consejo de administración de Nvidia. Trabajará con expertos independientes externos mientras supervisa los esfuerzos para reforzar el equipo existente de la empresa encargado del cumplimiento en materia de seguridad nacional y comercio global.

“Estamos comprometidos a trabajar de manera constructiva con socios del gobierno y de la industria para ayudar a establecer y establecer un marco sólido que utilice todas las herramientas a nuestro alcance para salvaguardar la seguridad nacional, al tiempo que se apoya la innovación tecnológica continua”, declaró en un comunicado el presidente del consejo, Harvey Jones.

Poco después de llegar a Filipinas el martes por la noche, Trump declaró que era “bueno” que Nvidia hubiera creado un comité de supervisión de seguridad nacional y controles de exportación.

“Sí, es una buena idea. Es una gran empresa”, expresó Trump durante una sesión fotográfica en Manila con los líderes de Australia, India y Japón. “Es una gran idea”.

Huang se vio obligado a renunciar como CEO de Nvidia la semana pasada tras el escrutinio de su relación con una empresaria china que antes dirigía la compañía de cloud computing Megaspeed International, con sede en Singapur, la cual es sospechosa de desviar chips avanzados de Nvidia a China en violación de los controles de exportación de Estados Unidos.