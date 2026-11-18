Si eres mexicano, vives en Estados Unidos o en otro país y quieres obtener la licencia de conducir permanente, checa los requisitos que solicitan las autoridades para tramitar dicho documento; consulta el costo y todo el proceso para obtenerlo. ¡Aquí te lo contamos paso a paso!

Una de las identificaciones que más solicitan a la hora de hacer trámites es la licencia de conducir. Por esta razón es que miles de personas la tramitan, ya que además de servir para manejar un vehículo, es aceptada como documento para verificar la identidad.

¿Puedo sacar la licencia permanente de México si vivo en Estados Unidos?

No directamente desde Estados Unidos, ya que los consulados mexicanos en ese país no expiden licencias de conducir ni realizan renovaciones o reposiciones.

Por ejemplo, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) establece que los solicitantes deben acreditar domicilio en la capital o en el Estado de México. Además, el procedimiento cambia dependiendo de si ya existe un antecedente de licencia tipo A expedida por las autoridades capitalinas.

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia permanente?

Entre los requisitos se encuentran:

Contar con una licencia tipo A expedida anteriormente por la SEMOVI

Tener una cuenta Llave CDMX

Presentar una identificación oficial vigente

Acreditar domicilio en la CDMX o el Estado de México

Pagar los derechos correspondientes, que ascienden a 1,500 pesos

No tener sanciones relacionadas con el programa Conduce sin Alcohol ni sentencias por hechos de tránsito que impidan realizar el trámite.

Si nunca has tenido una licencia expedida por la CDMX, debes acreditar la evaluación teórica correspondiente.

¿Hasta cuándo puedo tramitar la licencia permanente de la CDMX?

El plazo establecido para solicitar la licencia permanente de la CDMX termina el 31 de diciembre de 2026. Después del cierre del programa, ya no estará disponible.

¿La licencia permanente de la CDMX sirve para conducir en todo México?

Sí, la licencia tipo A permanente de la CDMX tiene validez para conducir automóviles particulares en el territorio nacional. Sin embargo, no autoriza por sí misma la conducción de motocicletas. Para ese tipo de vehículos se requieren las licencias correspondientes, como la A1 o A2, según el caso.

Si vives en Estados Unidos también debes recordar que la licencia mexicana no sustituye los requisitos de conducción establecidos por cada estado estadounidense. La aceptación de una licencia extranjera depende de las leyes locales y de la situación migratoria o de residencia del conductor.

¿Dónde puedo consultar el trámite de la licencia permanente?

Puedes revisar los requisitos, iniciar la solicitud y consultar la información oficial en los siguientes portales: