Una ráfaga de viento volvió a poner en jaque a Donald Trump y su cabello. Durante su llegada a Filipinas para participar en la cumbre APEC, el presidente estadounidense fue captado mientras descendía del Air Force One, en un video que dejó ver algunas zonas de su cuero cabelludo y provocó las burlas en redes sociales y a las que se sumó el presentador Jimmy Kimmel. ¿Qué dijo?

El conductor del programa nocturno Jimmy Kimmel Live! aprovechó las imágenes virales para lanzar una serie de comentarios durante el monólogo de apertura de su programa.

Mientras mostraba el momento en que Trump, de 80 años, bajaba del avión, Kimmel llamó la atención sobre el aspecto de su cabello, que parecía más oscuro de lo habitual.

“Donald, el presidente saliente, está asistiendo a la cumbre de la asociación de Naciones del Sudeste Asiático. El presidente llegó tarde a la cumbre”, resaltó en su discurso.

Y mientras hablaba de su visita a Asia, Kimmel resaltó el nuevo color de cabello de Trump para después burlarse de su presunto peluquín con una video de IA en el que se ve que el cabello postizo sale volando por el viento y deja a la vista su supuesta calvicie.

“Hacía mucho viento cuando bajó del avión. Y su pelo, fíjense en su pelo. Parece que ahora es castaño”, comentó. “Tiene el pelo castaño (...) Un momento. ¡Dios mío! Tenía el pelo castaño”, agregó entre risas del público.

Pero el presentador no se limitó a hablar de la apariencia de Trump. También se mofó de la manera en que el mandatario ondeó las banderas de Estados Unidos y Filipinas durante su visita: “¿Quién mayor de cinco años ondea banderas así? ¿Qué es eso? Hace todo de forma extraña”, dijo.

Al inicio del programa, Kimmel también hizo referencia a la agenda diplomática del presidente y a sus posibles encuentros con otros líderes internacionales.

En particular, ironizó sobre la posibilidad de que Trump se reuniera con Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, durante su estancia en Asia, después de mencionar sus contactos con Vladimir Putin y Xi Jinping.

De hecho, lo que se sabe hasta el momento es que el presidente chino recibió a Trump en el aeropuerto internacional de Shenzhen Bao’, donde se está llevando a cabo la cumbre; Putin llegó horas antes.

Asimismo, Trump se reunió con los líderes de Asia y el Pacífico, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, Xi Jinping, Putin y el primer ministro de Canadá Mark Carney para una foto grupal previo a la jornada de la APEC.