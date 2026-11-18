Jennifer Lopez volvió a abrir su corazón y reveló lo devastador que fue enfrentar el final de su matrimonio con Ben Affleck. A poco más de dos años de su separación, la cantante y actriz recordó que la ruptura fue una de las experiencias más dolorosas de su vida, al grado de sentirse completamente destrozada; esto fue lo que reveló.

Durante una conversación en el podcast Friends Keep Secrets con Benny Blanco, JLo describió su última relación como una enorme decepción y confesó que hubo momentos en los que no podía levantarse de la cama, incluso llegó a sentir que iba a morir.

La historia con Affleck parecía tener un final de cuento de hadas. Después de casi dos décadas separados, ambos retomaron su romance, sorprendieron al mundo con su reconciliación y finalmente llegaron al altar dos veces en 2022; la primera en Las Vegas en julio y la segunda en Georgia en agosto.

Sin embargo, la segunda oportunidad tampoco funcionó: Jennifer presentó la solicitud de separación legal en agosto de 2024, después de dos años de matrimonio y obtuvo el divorcio oficial en enero de 2025. Ahora, la celebridad de 57 años reconoció que aquella ruptura fue difícil en todos los sentidos y que terminó obligándola a replantearse su manera de amar.

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Al hablar de las heridas que dejó la separación, Lopez utilizó palabras especialmente contundentes. Explicó que se sintió traicionada en distintos niveles, porque había entregado su corazón confiando en que la otra persona lo cuidaría: “Fue una situación muy dura y decepcionante en todos los sentidos. Fue muy decepcionante, y simplemente no quiero volver a hablar de eso”, dijo.

También recordó la frustración de esperar que alguien respondiera emocionalmente y descubrir que no lo hacía. “Te enojas, te pones triste, te sientes destrozada, quieres morir, no puedes ni salir de la cama”, reveló al describir uno de los peores momentos en su vida amorosa y las emociones negativas que tuvo tras su separación.

Además de estas declaraciones, la Diva del Bronx dijo que el divorcio también la llevó a reflexionar y hacer una introspección sobre ella, su historial amoroso y lo que quería tras la separación.

La intérprete reconoció que durante mucho tiempo pasó de una relación a otra, convencida de que cada nuevo romance podría ser el definitivo. Después de trabajar en sí misma, comprendió que necesitaba sanar ciertas heridas y aprender a quererse antes de volver a construir una relación.

“Puedo recordar esas situaciones... incluso por muy dolorosas que fueran algunas, por muy malas que fueran, por el dolor y el sufrimiento que me cambiaron la vida. Puedo mirar atrás y pensar: 'Amé incondicionalmente. Actué de una manera de la que me siento orgullosa como persona, y no traté a nadie de una forma de la que me avergonzaría'”, dijo.

“Yo era una especie de monógama en serie, una pareja tras otra, tratando de encontrar a la persona indicada, con la esperanza de que esta fuera la definitiva”, contó.

Aunque no descartó enamorarse nuevamente, dejó claro que ahora quiere vivir sus romances con mayor privacidad y lejos del escrutinio público.