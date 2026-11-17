Luego de que Amazon MGM Studios revelara que Robert Pattinson será el nuevo James Bond, las redes sociales han comenzado a discutir quién podría ser la próxima chica Bond, un papel que no está reservado únicamente para los intereses románticos del protagonista, sino también para sus aliadas o adversarias.

En No Time to Die, la última película de Daniel Craig en el papel del icónico agente 007, Léa Seydoux y Lashana Lynch ocuparon este rol. Seydoux fue su interés romántico, mientras que Lynch fue su aliada.

Ahora, la publicación Variety ha compartido su lista de 19 actrices favoritas para este papel. Aquí te contamos quiénes son y cuáles destacan.

¿Quién podría ser la próxima chica Bond? Estas son las actrices que destacan

Tras el anuncio, internautas sugirieron a Zendaya como la próxima chica Bond. Variety también la incluyó en su lista, pues la actriz de Euphoria es una de las más reconocidas de su generación.

En este 2026, ha trabajado en grandes producciones como Spider-Man: Brand New Day, La Odisea y Dune: Parte Tres, esta última al lado de Robert Pattinson y bajo la dirección de Denis Villeneuve, quien estará a cargo de la nueva película de Bond.

Otra actriz en la que coinciden el público y Variety es Florence Pugh. La actriz ha destacado por su papel de Yelena Belova en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), pero también por su interpretación de Jean Tatlock en Oppenheimer y de la princesa Irulan en Duna: Parte dos.

Además, Pugh confesó a la revista Elle, durante el evento Women in Hollywood de este lunes, que le había mandado un mensaje a Villeneuve tras enterarse del fichaje de Pattinson, en el que expresó su interés por interpretar a una villana en la película.

"Felicidades por haber encontrado a tu Bond , bien hecho. ¿Hay algún villano del tamaño de una mujer de 5 pies 4 pulgadas?", expresó.

Otra actriz que destaca en la lista de Variety es Inde Navarrette, quien alcanzó la fama mundial este 2026 con su papel de Nikki Freeman en la película de terror Obsession. Además, recientemente fue fichada para interpretar a la mutante Rogue en el próximo reboot de los X-Men.

La lista también incluye a otras dos actrices de Euphoria: Hunter Schafer, quien será la protagonista de la serie Blade Runner 2099 de Prime Video, y Sydney Sweeney, quien tiene varios proyectos en puerta, incluyendo Hollow, una nueva versión del relato corto de La leyenda del jinete sin cabeza.

Otras actrices que destacan en la lista de Variety son Margaret Qualley y Margot Robbie, quienes han sobresalido en producciones como La sustancia y Barbie, respectivamente.

Por ahora, solo resta esperar a que Amazon MGM Studios anuncie quién será la próxima chica o chicas Bond, así como al resto del elenco que acompañará a Pattinson en el reinicio de esta franquicia.

Lista completa de las 19 actrices favoritas para ser la próxima chica Bond, según Variety

A continuación, te compartimos la lista completa de Variety: