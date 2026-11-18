Elizabeth Hurley, actriz y modelo británica, acaparó la atención durante una exclusiva gala celebrada en Los Ángeles, donde vistió un impactante vestido rojo semitransparente que resaltó su figura. A sus 61 años, la estrella deslumbró con este modelo que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados de la noche.

La intérprete asistió al evento benéfico Baby2Baby acompañada de su pareja, el cantante Billy Ray Cyrus, y de su hijo Damian Hurley. Durante su paso por la alfombra roja en el Pacific Design Center de West Hollywood, Elizabeth Hurley cautivó con un vestido rojo de escote profundo y detalles florales translúcidos que realzaban su figura.

Completó su look con zapatos de tacón de gran altura, un brillante bolso plateado y su característica melena castaña peinada en suaves ondas.

Billy Ray Cyrus tampoco pasó desapercibido. El músico optó por un traje negro que llevó sin camisa, mientras posaba sonriente junto a Elizabeth. Por su parte, Damian, de 24 años, mostró un estilo igualmente llamativo al vestir una chaqueta blanca de terciopelo sin camisa debajo, acompañada de un largo collar con una cruz plateada. La familia captó la atención de fotógrafos y asistentes.

La aparición pública llega en un momento de gran interés mediático para la pareja, especialmente después de que Elizabeth Hurley hablara recientemente sobre la relación que ambos mantienen con sus respectivos hijos.

En una entrevista para el podcast Off Air with Jane & Fi, la actriz explicó que la dinámica familiar funciona de manera positiva ahora que todos sus hijos son adultos e independientes. Según comentó, esta etapa resulta más sencilla que cuando debía compaginar las responsabilidades de la maternidad con otros compromisos personales y profesionales.

Hurley es madre de Damian, fruto de su relación con el fallecido empresario Steve Bing, mientras que Billy Ray Cyrus tiene seis hijos de relaciones anteriores, entre ellos la cantante Miley Cyrus.

La actriz reconoció que disfruta esta nueva etapa en la que los hijos ya han construido sus propias vidas, aunque confesó que en ocasiones extraña algunos aspectos de la maternidad activa y el contacto cotidiano que implica criar a un niño.

La relación entre Elizabeth Hurley y Billy Ray se hizo oficial durante la Pascua de 2025, aunque ambos se conocieron tiempo atrás durante el rodaje de la película Christmas in Paradise, estrenada en 2022.

Desde entonces, la pareja ha compartido públicamente algunos momentos de su romance y ha destacado las similitudes que existen entre ellos, especialmente por el estilo de vida que ambos han llevado durante décadas dentro de la industria del entretenimiento.

En las últimas semanas también aumentaron las especulaciones sobre un posible compromiso matrimonial. Los rumores surgieron después de que Elizabeth compartiera una fotografía en la que aparecía usando un llamativo diamante en el dedo anular.

Poco después, Billy Ray publicó un mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una referencia a un nuevo capítulo en su vida sentimental. Aunque diversas versiones señalan que la pareja estaría comprometida, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia.

De concretarse una boda, sería el segundo matrimonio para Elizabeth Hurley y el cuarto para Billy Ray Cyrus. Mientras tanto, la actriz continúa disfrutando de una etapa personal y profesional plena, dejando claro que el paso del tiempo no ha disminuido su capacidad para sorprender con su estilo.