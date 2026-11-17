El caso de Jensen Huang sigue dando de qué hablar. Ahora es su hija, Madison Huang, de 35 años, quien está en el centro de la polémica. De acuerdo con nuevos reportes de The New York Times y The Wall Street Journal, Madison habría insultado a empleados de Nvidia, hecho preguntas incómodas durante reuniones y provocado que "ejecutivos clave" abandonaran la empresa.

Pero ¿quién es Madison Huang y qué dicen los reportes sobre su comportamiento dentro de la empresa de su padre? Aquí te contamos.

¿Quién es Madison Huang, hija del fundador de Nvidia?

De acuerdo con People, Madison Huang actualmente se desempeña como directora sénior de mercadotecnia de productos de Nvidia.

Huang cursó una maestría en Administración de Empresas (MBA) en la London Business School.

Antes de ingresar a la empresa de su padre en junio de 2020 como becaria, fue gerente de mercadotecnia y desarrollo para el conglomerado de artículos de lujo LVMH.

En 2012, se graduó de la licenciatura en Administración de Empresas en el Culinary Institute of America.

Madison está casada con Nico Caprez, quien también trabaja en Nvidia desde 2024.

¿De qué acusan a Madison Huang los empleados de Nvidia?

Según los nuevos reportes recogidos por The New York Post, personas que trabajaron con Madison revelaron que solía gritar durante las reuniones grupales a ejecutivos con más experiencia que ella, así como a su hermano, Spencer Huang, de 36 años, quien fue descrito como una persona de "carácter tranquilo".

Debido a este comportamiento de Madison, "más de una docena de ejecutivos clave han abandonado la empresa" , según los reportes.

En otra ocasión, un vicepresidente "sufrió un ataque de pánico y tuvo que colgar la llamada", luego de que Madison les gritara a "otros miembros del equipo de mercadotecnia".

Por otra parte, según empleados, Madison supuestamente utilizaba el término "cara de muerto" para insultarlos, así como "pez dorado" cuando no recordaban algo.

Al parecer, Jensen tenía conocimiento del comportamiento de su hija, pues, según los reportes, incluso amenazaba a sus empleados con enviarles a una Madison enojada y les decía que debían temerle.

El reporte, además, detalla que, en otra ocasión, Madison tuvo otro arranque de gritos contra los empleados, incluido Jay Puri, un antiguo trabajador de la empresa, quien iba a sustituir a Jensen como orador en una conferencia en Nueva Delhi.

Puri supuestamente la interrumpió y le dijo a Madison que podría responder a sus preguntas si dejaba de gritarle. Según el reporte, Puri renunció a su puesto en la empresa menos de seis meses después.

De acuerdo con The New York Times, sí hubo quejas sobre el comportamiento de Madison ante Recursos Humanos, pero se desconoce si la empresa tomó alguna medida.

Aunque Jensen ya no actúa como director de Nvidia, su hija conserva su puesto.