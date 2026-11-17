En las últimas horas, en medio de las tensiones políticas entre Estados Unidos e Irán, Donald Trump ha hablado acerca de la posibilidad de que Washington sea atacado con una bomba sucia o dirty bomb, según informes de CNN. Pero, ¿qué es? ¿es peligrosa? ¿quién la lanzaría?

De acuerdo con siete funcionarios citados en un artículo de la cadena CNN, existen amenazas de que Irán lanzaría ataques a altos funcionarios de la administración de Donald Trump en Washington DC mediante la detonación de una bomba sucia.

El medio de comunicación apuntó: “Nueva información de inteligencia estadounidense indica que Irán está elaborando planes para atacar a altos funcionarios de la administración Trump mediante la detonación de una bomba sucia o un arma química en Washington, mientras los funcionarios siguen debatiendo si Irán puede o intentará ejecutar tal complot”.

Al parecer, Irán está diversificando sus opciones como un indicio de ataque “inminente” en medio de su guerra con Irán y los informes obtenidos por estos siete funcionarios especificarían datos como ubicaciones y objetivos.

En un comunicado emitido por la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, se afirmó que Estados Unidos vigila “todas y cada una de las posibles amenazas, pero en este momento no existen amenazas creíbles para el territorio nacional”.

De acuerdo con los datos, Irán está tratando de intensificar sus acciones de ofensiva dentro del territorio estadounidense: “Está por ver si realmente cuentan con el personal necesario para llevarlo a cabo”, cita CNN de sus informantes.

¿Qué es una bomba sucia y cómo funciona?

Según explica la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC), una bomba sucia es un “tipo de dispositivo de dispersión radiológica que combina un explosivo convencional, como la dinamita, con material radiactivo”.

La bomba sucia no es una bomba nuclear, sin embargo sí es de gran dimensión y peligrosa. NRC dice que una bomba nuclear es más potente que una bomba sucia, de la cual se expandería una radiación a pocos kilómetros alrededor de la explosión; la bomba nuclear produce una explosión millones de veces más potente que una bomba sucia.

Como consecuencia, la detonación de una bomba sucia produciría principalmente una mayor contaminación y ansiedad en la zona, así como otros efectos en la salud, pero no la destrucción masiva.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el posible ataque?

Tras su llegada a Filipinas, el presidente abordó los informes sobre la presunta amenaza a Estados Unidos con la bomba sucia y dijo que el país se está tomando “muy enserio” los informes y que, en caso de que fuera real, Irán “pagaría un precio como ningún otro país ha pagado jamás. Espero que no, pero nos lo tomamos muy en serio porque, casualmente, están locos”.

Durante su asistencia a la cumbre de la APEC en China, Donald Trump se reunirá con los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, para debatir sobre el futuro de la guerra en Irán y plantear un posible alto al fuego.

Previo a esto y a las pasadas elecciones de medio mandato, Trump amenazó con continuar el conflicto con Irán en una nueva “pequeña Furia Épica”; en su momento no dijo cuándo podría ocurrir.

Irán desmiente ataque con “bomba sucia”

Ante todas estas declaraciones, tanto de las fuentes de inteligencia como de Trump, ha trascendido que Irán desmintió cualquier plan para atacar Estados Unidos. El portavoz del Ministerio de asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, tachó de “campaña maliciosa para fabricar propaganda” todas las afirmaciones del supuesto ataque.

En redes sociales, el portavoz dijo: “Quienes iniciaron la agresión contra Irán ahora buscan sentar las bases mediáticas para sus siniestros planes mediante la fabricación y difusión de acusaciones infundadas”, señaló refiriéndose a los ataques estadounidenses y a los artículos que se han publicado en la últimas horas sobre la presunta amenaza iraní.

Y agregó: “Paso a paso, están intentando crear una apariencia de legitimidad para cometer más agresiones y atrocidades. Irán sabe bien cómo responder a cualquier acto de agresión y asegurar que reciba una respuesta inolvidable”.