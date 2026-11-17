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The Economist ha lanzado su informe anual The World Ahead, en el cual analiza los temas que tendrán "mayor repercusión" en 2027, junto con una portada que, año con año, causa furor en redes sociales, pues los usuarios intentan averiguar si contiene mensajes ocultos.
Sin embargo, no hace falta teorizar, pues la publicación británica ha explicado en su sitio web los 10 temas que aborda en su informe.
Uno de los principales temas que preocupan a The Economist es la carrera para suceder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su informe, señala que Trump no se irá derrotado, sino que demostrará su poder.
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"Esperen más órdenes ejecutivas, disputas legales, cambios repentinos de nombres, proyectos de construcción grandiosos y aventuras militares, mientras intenta furiosamente conservar su influencia y forjar su legado", explica.
Otro tema que tendrá gran repercusión en 2027 son las consecuencias de la guerra de Estados Unidos contra Irán. De acuerdo con su análisis, no se prevé "una resolución clara". Además, señala que el conflicto ha desprestigiado al país ante sus aliados y enemigos, pues los primeros ya no confían en él y los segundos ya no le temen.
"Las consecuencias de la guerra se sentirán a lo largo de 2027, remodelando la política regional, reconfigurando los flujos energéticos y amenazando la seguridad alimentaria, con escasez de fertilizantes", añade.
La inteligencia artificial (IA) también es un tema que preocupa a los analistas de The Economist. En su reporte, señalan que "el peligro de un colapso aumentará a medida que las empresas de IA se endeuden más en acuerdos complejos y opacos".
Además, puntualizan que el avance de la IA impulsará una oleada de ciberataques, mientras que las empresas y los gobiernos mostrarán preocupación por "los riesgos políticos para las cadenas de suministro de la IA".
¿Cuáles son las 10 predicciones de The Economist para 2027?
Aquí te compartimos los 10 temas que aborda The World Ahead de The Economist:
- La era posterior a Trump: Trump no se irá sin demostrar su poder.
- Secuelas de Irán: No habrá una resolución definitiva para la guerra de Irán. Estados Unidos perderá prestigio.
- El año más caluroso de la historia, otra vez: Según el pronóstico, 2027 será el año más caluroso de la historia. Se prevén "más sequías, olas de calor, incendios forestales y fenómenos meteorológicos extremos".
- Aumenta la reacción contra la IA: Crecerá el riesgo de un colapso, así como el número de ciberataques.
- La derecha populista europea: Marine Le Pen, política de extrema derecha, podría ganar la presidencia de Francia.
- Presión en el mercado de bonos: Las altas tasas de interés están afectando no solo a las empresas, sino también a los hogares.
- El plazo de Taiwán: El conflicto entre China y Taiwán podría escalar. Xi Jinping podría tomar la isla.
- El efecto Ozempic: La pérdida de peso gracias al Ozempic está cambiando los hábitos de consumo, pues quienes lo utilizan se sienten "renovados" y se entregan a las "compras compulsivas".
- Lanzamientos espaciales más económicos: Llegar al espacio será más económico y vehículos como Starship, de SpaceX, tendrán lanzamientos regulares de satélites.
- El renacimiento de Hollywood: A pesar de que las películas de bajo presupuesto de youtubers están cobrando relevancia, se avecinan lanzamientos de franquicias como Star Wars, Los Vengadores y James Bond.
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