The Economist ha lanzado su informe anual The World Ahead, en el cual analiza los temas que tendrán "mayor repercusión" en 2027, junto con una portada que, año con año, causa furor en redes sociales, pues los usuarios intentan averiguar si contiene mensajes ocultos.

Sin embargo, no hace falta teorizar, pues la publicación británica ha explicado en su sitio web los 10 temas que aborda en su informe.

Uno de los principales temas que preocupan a The Economist es la carrera para suceder al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su informe, señala que Trump no se irá derrotado, sino que demostrará su poder.

"Esperen más órdenes ejecutivas, disputas legales, cambios repentinos de nombres, proyectos de construcción grandiosos y aventuras militares, mientras intenta furiosamente conservar su influencia y forjar su legado" , explica.

Otro tema que tendrá gran repercusión en 2027 son las consecuencias de la guerra de Estados Unidos contra Irán. De acuerdo con su análisis, no se prevé "una resolución clara". Además, señala que el conflicto ha desprestigiado al país ante sus aliados y enemigos, pues los primeros ya no confían en él y los segundos ya no le temen.

"Las consecuencias de la guerra se sentirán a lo largo de 2027, remodelando la política regional, reconfigurando los flujos energéticos y amenazando la seguridad alimentaria, con escasez de fertilizantes", añade.

La inteligencia artificial (IA) también es un tema que preocupa a los analistas de The Economist. En su reporte, señalan que "el peligro de un colapso aumentará a medida que las empresas de IA se endeuden más en acuerdos complejos y opacos".

Además, puntualizan que el avance de la IA impulsará una oleada de ciberataques, mientras que las empresas y los gobiernos mostrarán preocupación por "los riesgos políticos para las cadenas de suministro de la IA".

Modern life can feel like being in a sci-fi story—all that is missing is the aliens. They probably won’t appear in 2027. Here are ten other things to watch out for https://t.co/xKBryc4hSW Illustration: Cleon Peterson https://t.co/bnV12C0ZOX — The Economist (@TheEconomist) November 17, 2026

¿Cuáles son las 10 predicciones de The Economist para 2027?

Aquí te compartimos los 10 temas que aborda The World Ahead de The Economist: