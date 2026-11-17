La derrota de la Selección Mexicana frente a Jamaica volvió a encender las críticas contra los jugadores y contra Rafael Márquez, actual director técnico del Tricolor. El periodista David Faitelson cuestionó el trabajo del entrenador y puso en duda el nivel de los futbolistas, luego de que el equipo perdiera 3-2 en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Faitelson, conocido como uno de los periodistas deportivos más polémicos del país, sostuvo que el desempeño de México durante el Mundial 2026 fue un espejismo frente a los problemas que arrastra el futbol mexicano. Sus comentarios reavivaron el debate sobre si la actuación mundialista representó un avance real o solamente un buen momento que no ha tenido continuidad.

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¿Qué dijo David Faitelson sobre Rafa Márquez y la Selección Mexicana?

Después de la derrota ante Jamaica el pasado 14 de noviembre y previo al partido de vuelta que se jugará este martes 17, Faitelson opinó en el programa "Faitelson sin censura" sobre la falta de experiencia de Rafa Márquez como entrenador, aunque también responsabilizó a los jugadores por su rendimiento en la cancha.

" MÉXICO VOLVIÓ A SU DURA REALIDAD. Los peores presagios se hicieron realidad. La derrota del sábado en Kingston ante Jamaica confirma que aquella actuación de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 pudo haber sido solamente un espejismo. El futbol mexicano vuelve a enfrentarse a sus viejos fantasmas. La realidad es mucho más dura de lo que algunos quisieron creer", escribió en X.

En el video que compartió, Faitelson hizo un breve análisis de lo que considera está pasando con el Tricolor: "México volvió a una fría, dura y hasta cruel realidad de su futbol, lo vimos el sábado en Kingston y quedó claro que esta generación de jugadores no puede dar más; volvimos a ese mismo estado que en algún momento se demostró durante el proceso para el Mundial de Qatar 2022 y en el propio Mundial", dijo.

Asimismo, el periodismo enfatizó que "Javier Aguirre logró casi un milagro, logró maquillar, alejar, pintar, tapar las grandes carencias que tiene esta generación futbolística y la hizo competitiva con base a carácter, arrojo, pundonor y también acompañado de una gran euforia popular".

Aunque aseguró que los jugadores tienen talento, precisó que "no hay un universo suficiente para alimentar a la Selección Mexicana de futbol cuando esos jugadores bajan de nivel o entran en la inconsistencia natural que siempre ha tenido el futbolista mexicano, el entrenador no tiene de dónde escoger, hay poca competencia interna y todo eso no es responsabilidad de Rafa Márquez".

Por último, Faitelson indicó que Rafa Márquez "es muy joven e inexperto" y "que poco a poco tendrá que ir acumulando esa cantidad de minutos que se requieren en la banca para tomar mejores decisiones".

MÉXICO VOLVIÓ A SU DURA REALIDAD. Los peores presagios se hicieron realidad. La derrota del sábado en Kingston ante Jamaica confirma que aquella actuación de la Selección Mexicana en el Mundial de 2026 pudo haber sido solamente un espejismo. El futbol mexicano vuelve a enfrentarse a sus viejos fantasmas. La realidad es mucho más dura de lo que algunos quisieron creer. #SeleccionMexicana #FutbolMexicano #DavidFaitelson — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 17, 2026

¿Qué pasará con Rafa Márquez si México queda eliminado ante Jamaica?

Si México queda eliminado esta noche ante Jamaica en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, no existe una destitución automática confirmada, pero medios nacionales han reportado que la continuidad de Rafa podría entrar en evaluación inmediata por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

¿Cómo quedó México ante Jamaica y qué pasó en el partido?

La Selección Mexicana perdió 3-2 ante Jamaica en Kingston, en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El conjunto jamaiquino llegó a tener una ventaja de 3-0, después de aprovechar los errores defensivos del equipo mexicano. J

México reaccionó en la parte final del encuentro con goles de Gilberto Mora y Julián Quiñones, que redujeron la diferencia y mantuvieron con vida al Tricolor de cara al partido de vuelta.

¿Cuántos partidos lleva Rafa Márquez sin ganar con México?

El inicio de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana ha estado marcado por una racha de cinco partidos sin victoria: dos empates y tres derrotas.

¿Cuándo y a qué hora juega México contra Jamaica el partido de vuelta?

La Selección Mexicana enfrenta a Jamaica este martes 17 de noviembre en el Estadio BBVA de Monterrey a las 20:30 horas (tiempo del centro de México).