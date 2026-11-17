Usuarios de los servicios de Apple reportaron este martes interrupciones y problemas para acceder a varias de sus plataformas, entre ellas su nube iCloud, su plataforma de pago Apple Pay y su tienda de aplicaciones, App Store.

La página de asistencia de la compañía señaló que App Store, Apple Music y AppleCare sufrieron una interrupción del servicio a partir de las 11:45 hora local (16:45 GMT).

A esa misma hora, Apple señalaba que los usuarios se estaban viendo afectados por problemas con la cuenta y el inicio de sesión de iCloud.

El portal especializado DownDetector, que monitoriza este tipo de incidencias en el mundo, registró más 2,300 informes de incidencias de usuarios de Apple Pay, y otras tantas de Apple Support, el portal de asistencia.

También registró unos 700 informes de incidencias relacionados con Apple Store y Apple Music.

Minutos más tarde, a las 12:50 (17:50 GMT) se alcanzó un pico de incidencias de usuarios de iCloud, que llegó a las 1.800 quejas.

Los problemas de los usuarios del gigante tecnológico se produjeron después de que ayer el banco estadounidense JPMorgan Chase, el más grande del país, sufriera un fallo en sus servicios que atribuyó a un "error de software".

El error tecnológico, que el banco descartó que se tratara de un ciberataque, afectó también a las cuentas bancarias de otras grandes entidades del país, como Bank of America, Wells Fargo y US Bank, entre otras.

Días antes, el transporte aéreo a nivel nacional se paralizó por un fallo técnico que dejó en tierra a más de 12,000 vuelos y provocó más de 10.000 cancelaciones el viernes y el sábado.

Las autoridades estadounidenses la atribuyeron a la sustitución del antiguo cableado de cobre por fibra óptica en los sistemas de telecomunicaciones aéreas.

Microsot, por su parte, también sufrió un apagón de sus servicios de Microsoft 365, entre ellos Teams y Outlook.