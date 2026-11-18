Aunque el príncipe Harry es ahora padre de familia y dejó el ejército en 2015, reveló en el podcast Ukraine: The Latest, de The Telegraph, que estaría dispuesto a alistarse de nuevo para defender a su país contra Rusia.

El hijo de Diana consideró que Europa finalmente se ha "dado cuenta de la amenaza" que representa el presidente ruso, Vladimir Putin, y afirmó que Reino Unido y Rusia han estado en guerra durante la última década, aunque no exista una batalla como tal en el campo.

"El hecho de que no haya drones, balas ni cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra", expresó.

Asimismo, el príncipe Harry, quien sirvió como piloto de helicóptero Apache en el Cuerpo Aéreo del Ejército (Army Air Corps) del Reino Unido durante dos misiones operativas en Afganistán, en 2007-2008 y 2012-2013, aseguró que estaría dispuesto a alistarse de nuevo en el ejército para luchar contra Rusia.

"Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría ahí al 100 por ciento para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y al personal militar", afirmó.

"Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que hay mucho que el mundo entero puede aprender de Ucrania", agregó.

El duque de Sussex también expresó su preocupación por la situación geopolítica actual, pues considera que los veteranos del ejército deberían estar preparados para volver a prestar servicio.

"Creo que todos deberíamos estar nerviosos, sin duda. Y creo que deberíamos estar preparados, y que aquellos de nosotros que hemos prestado servicio deberíamos estar listos para volver a hacerlo".

El segundo hijo del rey Carlos sirvió en el ejército de 2005 a 2015 y alcanzó el rango de capitán.