La entrevista para obtener una visa americana de turista B1/B2 suele ser uno de los momentos que más nervios genera entre los solicitantes. Algo que llama la atención es que algunas personas salen de la ventanilla consular en apenas dos minutos, mientras que otras permanecen hablando con el oficial durante más de diez.

Aunque muchos interpretan la duración como una señal de aprobación o rechazo, las autoridades estadounidenses indican que el tiempo de la entrevista por sí solo no determina el resultado.

Los oficiales consulares evalúan cada solicitud de manera individual y toman decisiones basadas en la información disponible, los documentos presentados y las respuestas del solicitante durante la entrevista. Por ello, no existe una duración oficial única para todas las entrevistas.

La mayoría de las entrevistas son muy breves

Según información publicada por , una entrevista para visa de turista generalmente dura entre dos y cinco minutos. Esto ocurre porque el oficial consular ya ha revisado previamente buena parte de la información proporcionada por el solicitante en el formulario DS-160 y cuenta con diversos datos antes de iniciar la conversación.

En muchos casos, durante esos pocos minutos el funcionario únicamente busca confirmar aspectos clave como el motivo del viaje, la ocupación del solicitante, sus vínculos con México y la intención de regresar al país después de una estancia temporal en Estados Unidos.

Si las respuestas son claras y coinciden con la información previamente registrada, la decisión puede tomarse rápidamente.

¿Por qué algunas duran apenas 2 minutos?

Una entrevista corta suele ocurrir cuando el caso es sencillo y la información resulta consistente. El oficial consular puede verificar en poco tiempo que el solicitante cumple con los requisitos básicos para la visa de no inmigrante y que no existen dudas relevantes sobre el propósito del viaje.

También influye la experiencia de los funcionarios consulares. El personal de visas realiza numerosas entrevistas cada día y está capacitado para identificar rápidamente elementos importantes del perfil del solicitante. Por ello, una decisión favorable puede llegar tras apenas unas cuantas preguntas.

¿Por qué otras superan los 10 minutos?

Las entrevistas más largas no necesariamente significan que la visa será negada. En muchos casos, simplemente indican que el oficial necesita aclarar información adicional o comprender mejor determinadas circunstancias del solicitante.

Por ejemplo, es posible que el funcionario solicite más detalles sobre el empleo, los ingresos, los planes de viaje, visitas previas a Estados Unidos, estudios, familiares que viven en ese país o situaciones particulares reflejadas en el formulario DS-160.

Cuando surgen preguntas adicionales, la conversación puede extenderse varios minutos más.

Asimismo, algunos perfiles requieren una revisión más detallada debido a cambios recientes de empleo, largos periodos de estancia anteriores en Estados Unidos, múltiples viajes internacionales o situaciones familiares complejas.

En estos casos, el tiempo extra permite al oficial reunir la información necesaria para tomar una decisión fundamentada.

Lo que realmente evalúa el cónsul

El señala que cada solicitante de una visa de no inmigrante debe demostrar que cumple con los requisitos establecidos por la ley migratoria estadounidense. Entre los aspectos más relevantes se encuentran el propósito legítimo del viaje y la evidencia de que la estancia será temporal.

Por esa razón, la entrevista se enfoca más en la coherencia y credibilidad de las respuestas que en la cantidad de tiempo que dura la conversación. Una respuesta clara, directa y consistente suele ser más valiosa que ofrecer explicaciones extensas o información que no fue solicitada.

Uno de los errores más comunes entre los solicitantes es asumir que una entrevista rápida significa aprobación automática o que una entrevista larga anticipa una negativa.

En realidad, la duración depende de las características de cada caso y de la información que el oficial necesite confirmar.

Por ello, los expertos recomiendan concentrarse en responder con honestidad, mantener la calma y proporcionar información precisa.

Al final, lo que determina la decisión del cónsul no es si la entrevista duró dos, cinco o diez minutos, sino que el solicitante demuestre de manera convincente que cumple con los requisitos para recibir una visa estadounidense.