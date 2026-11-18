Gaby Spanic conquistó a sus seguidores en redes sociales luego de compartir un video en el que aparece haciendo alarde de la silueta de infarto que conserva a los 52 años y de su imagen totalmente renovada.

La estrella de telenovelas como La Usurpadora y Soy tu Dueña recurrió a las stories de su Instagram para compartir imágenes de su glamoroso look beige, que constó de un minivestido de cuello halter con escote en profundo en V, espalda parcialmente descubierta y falda ajustada.

La prenda presentó, además, flequillos plateados sobre la falda y pedrería adherida a las solapas del top. Le sumó zapatillas de tacón con plataforma y joyería brillante.

En el video, Gaby se dejó ver joven y glamorosa con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel, labial rojo, sombras rojizas en los párpados y blush sobre los pómulos. Su cabello se mostró peinado en un moño alto con mechones sueltos.

La celebridad venezolana causó sensación en los últimos meses después de los arreglos estéticos que se hizo y que presumió orgullosa en internet, como un lifting facial para rejuvenecer su rostro y hacerlo más delgado; en su momento señaló que lo hizo por “dignidad” y para sentirse bien en este momento de su vida.

Anteriormente se comentó que también se hizo procedimientos para adelgazar y reducción de flacidez en la piel, así como el uso de un tratamiento preventivo con bótox que, dijo, la dejó “como nueva”.

Gaby Spanic luce figura de infarto con minivestido en Instagram a los 52 años. Foto: Instagram @gabyspanictv

A pesar de haber confirmado sus tratamientos, hace unos días la actriz respondió las críticas y burlas que ha recibido de los internautas e incluso de los medios de comunicación en torno a su nueva imagen y dijo que sólo se ha hecho procedimientos mínimos.

“La dignidad no tiene que ver con un arruga más o una arruga menos”, dijo, y agregó que tuvo que someterse a algunas intervenciones faciales por granulomas en la cara, desarrollados por el uso de estimuladores de colágeno sin supervisión de expertos que, sin atención, pueden desarrollar “daños irreversibles”.

“Yo estoy feliz porque no le debo al tiempo explicación ni a la gente que me critica una justificación”, señaló sobre cómo se siente con su imagen renovada.

En un comunicado hecho tras sus procedimientos, la actriz dijo: “Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita la dignidad, la reafirma. Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida. Envejecer no es rendirse, es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad”.